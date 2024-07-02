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  4. Де Брюйне назвал журналиста придурком после вылета с Евро. Что случилось?
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 10:47 | Обновлено 02 июля 2024, 11:29
1821
1

Де Брюйне назвал журналиста придурком после вылета с Евро. Что случилось?

Сборная Бельгии проиграла Франции в 1/8 финала Евро-2024

02 июля 2024, 10:47 | Обновлено 02 июля 2024, 11:29
1821
1
Де Брюйне назвал журналиста придурком после вылета с Евро. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевина де Брюйне

В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.

После матча у звезды бельгийской сборной Кевина де Брюйне возник конфликт с журналистом.

– Что вы можете сказать о «золотом поколении» сборной Бельгии?

– Что такое «золотое поколение»? А что вы скажете о Франции, Англии, Испании и Германии? Это не «золотое поколение»? Ладно, спасибо.

После ответа, покидая флеш-зону, де Брюйне обозвал журналиста придурком.

Ранее после матча Украина – Бельгия (0:0) Кевин де Брюйне пообщался с украинскими журналистами.

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Кевин де Брюйне сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Франция - Бельгия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Archie1991
Де Брюйне "щастить" на журналістів...чи може журналістам на де Брюйне...
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