Де Брюйне назвал журналиста придурком после вылета с Евро. Что случилось?
Сборная Бельгии проиграла Франции в 1/8 финала Евро-2024
В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.
После матча у звезды бельгийской сборной Кевина де Брюйне возник конфликт с журналистом.
– Что вы можете сказать о «золотом поколении» сборной Бельгии?
– Что такое «золотое поколение»? А что вы скажете о Франции, Англии, Испании и Германии? Это не «золотое поколение»? Ладно, спасибо.
После ответа, покидая флеш-зону, де Брюйне обозвал журналиста придурком.
Ранее после матча Украина – Бельгия (0:0) Кевин де Брюйне пообщался с украинскими журналистами.
« 𝙎𝙩𝙪𝙥𝙞𝙙𝙚 ! »— Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2024
Kevin De Bruyne n’a pas apprécié la question posée par un journaliste. 😡
🎥 @JS_Grond pic.twitter.com/b0BWvzFGlS
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