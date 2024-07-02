Де Брюйне назвал журналиста придурком после вылета с Евро. Что случилось?

В понедельник, 1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.

После матча у звезды бельгийской сборной Кевина де Брюйне возник конфликт с журналистом.

– Что вы можете сказать о «золотом поколении» сборной Бельгии?

– Что такое «золотое поколение»? А что вы скажете о Франции, Англии, Испании и Германии? Это не «золотое поколение»? Ладно, спасибо.

После ответа, покидая флеш-зону, де Брюйне обозвал журналиста придурком.

Ранее после матча Украина – Бельгия (0:0) Кевин де Брюйне пообщался с украинскими журналистами.