ДЕ БРЮЙНЕ: Хотите спровоцировать. Пытались больше атаковать, играя 5-3-2?

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи капитан бельгийской команды Кевин де Брюйне пообщался с украинским журналистом:

– Казалось, что у вас не было желания много атаковать.

– Я не соглашусь. Мне кажется, мы создали больше моментов, чем вы [Украина]. Я знаю, что вы пытаетесь меня спровоцировать. Хорошая попытка.

– Пять защитников против вас. Было ли сложно атаковать?

– Вы только что сказали, что пытались больше атаковать, но играли 5-3-2? Спасибо, вы ответили на мой вопрос, – сказал де Брюйне.

Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей. Румыния, Бельгия и Словакия вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.