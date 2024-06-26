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  4. ДЕ БРЮЙНЕ: Хотите спровоцировать. Пытались больше атаковать, играя 5-3-2?
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:49 | Обновлено 26 июня 2024, 23:08
5407
9

ДЕ БРЮЙНЕ: Хотите спровоцировать. Пытались больше атаковать, играя 5-3-2?

Капитан бельгийцев пообщался с украинским журналистом после матча Украина – Бельгия

26 июня 2024, 22:49 | Обновлено 26 июня 2024, 23:08
5407
9
ДЕ БРЮЙНЕ: Хотите спровоцировать. Пытались больше атаковать, играя 5-3-2?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи капитан бельгийской команды Кевин де Брюйне пообщался с украинским журналистом:

– Казалось, что у вас не было желания много атаковать.

– Я не соглашусь. Мне кажется, мы создали больше моментов, чем вы [Украина]. Я знаю, что вы пытаетесь меня спровоцировать. Хорошая попытка.

– Пять защитников против вас. Было ли сложно атаковать?

– Вы только что сказали, что пытались больше атаковать, но играли 5-3-2? Спасибо, вы ответили на мой вопрос, – сказал де Брюйне.

Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей. Румыния, Бельгия и Словакия вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Кевин де Брюйне сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Евро-2024
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 9
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D.Lanskoy
Це було дуже непрофесійно з боку українських журналістів. Молодець де Брюйне, сподіваюсь, він колись стане дотепним тренером, бо як футболіст він геній.
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+12
Ruslan5050
Все по ділу...
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+4
GloryUkraine
Бельгія ніяка команда. На сьогодні рівень Бельгії та України приблизно однаковий.
За моментами наші випередили бельгійців і були більш близькі до перемоги, щоби там ДеБрюйне не плів. 
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+2
Виктор Войцеховский
Ой, да с Францией пососете. Не переживай, больно не будет 
Ответить
0
Умник
Ссаными тряпками неучев браво Кевин
Ответить
-1
Анатолий Михно
Просто де Брюйне не знає що Ребров "гєній і талантіщє"...
Ответить
-1
newo
Журналіст За отримав Лупу
Ответить
-2
Василий Гредюшкин
Так   "Хотів  атакувати"  за  схемою5-3-2 "Геній  "Доки  збірну   будуть очолювати  учні  Лобановського  успіху  не  буде.
Ответить
-3
Первый Среди Равных
хамло. рижий п.і.д.а.р.
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