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Англия
28 марта 2025, 17:02 |
903
0

Суперзвезда Ман Сити может оформить сенсационный переход. Не MLS, не Аравия

Кевином де Брюйне интересуется аргентинский «Ривер Плейт»

28 марта 2025, 17:02 |
903
0
Суперзвезда Ман Сити может оформить сенсационный переход. Не MLS, не Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Аргентинский «Ривер Плейт» интересуется бельгийским полузащитником английского «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, возможность перехода 33-летнего футболиста, который в конце сезона должен стать свободным агентом, в клуб из Латинской Америки набирает обороты.

В сезоне 2024/25 Кевин де Брюйне провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кевином де Брюйне интересуется «ПСЖ».

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Ривер Плейт трансферы трансферы АПЛ чемпионат Аргентины по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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