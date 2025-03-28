Суперзвезда Ман Сити может оформить сенсационный переход. Не MLS, не Аравия
Кевином де Брюйне интересуется аргентинский «Ривер Плейт»
Аргентинский «Ривер Плейт» интересуется бельгийским полузащитником английского «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, возможность перехода 33-летнего футболиста, который в конце сезона должен стать свободным агентом, в клуб из Латинской Америки набирает обороты.
В сезоне 2024/25 Кевин де Брюйне провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Кевином де Брюйне интересуется «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джессика в трех сетах все же одолела Александру и вышла в решающий поединок
Георгий Судаков – приоритет для «Наполи»