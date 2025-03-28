Суперзвезда Ман Сити может оформить сенсационный переход. Не MLS, не Аравия

Аргентинский «Ривер Плейт» интересуется бельгийским полузащитником английского «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, возможность перехода 33-летнего футболиста, который в конце сезона должен стать свободным агентом, в клуб из Латинской Америки набирает обороты.

В сезоне 2024/25 Кевин де Брюйне провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кевином де Брюйне интересуется «ПСЖ».