В немецком Кельне 30 июня в 22:00 пройдет матч 1/8 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Грузии.

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Испанская команда в группу B выиграла все три матча – у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Испанцы заняли первое место с 9 очками.

Грузинская сборная преподнесла сюрприз, обыграв Португалию (2:0) и заняв третье место в группе F (4 очка). Перед тем грузины проиграли Турции (1:3) и разошлись миром с Чехией (1:1).

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где встретился с командой Германии, которая уверенно переиграла Данию (2:0).

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Грузия

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