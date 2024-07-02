Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голы Назаренко и Бристрича. Полесье в спаринге победило дублеров
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 04:01 | Обновлено 02 июля 2024, 04:12
26
0

Голы Назаренко и Бристрича. Полесье в спаринге победило дублеров

Житомирская команда вышла из отпуска

02 июля 2024, 04:01 | Обновлено 02 июля 2024, 04:12
26
0
Голы Назаренко и Бристрича. Полесье в спаринге победило дублеров
ФК Полесье

На старте летних сборов для «Полесья» команда Имада Ашура провела свой первый спарринг против вновь «Полесья-2».

Поскольку сбор только начался, матч проходил в сокращенном формате: два тайма по 30 минут.

Опытные игроки одержали победу со счетом 2:0. Один из мячей в конце поединка забил Александр Назаренко, другой гол на счету Адмира Бристрича.

Напомним, из отпуска также вышел черкасский ЛНЗ, который в первом матче на своей новой учебно-тренировочной базе минимально уступил «Полтаве».

По теме:
Бразильский новичок Полесья: «Фанаты будут гордиться мной»
«Условия на новой базе шикарные». Игроки ЛНЗ – о первом спарринге
ЛНЗ минимально уступил Полтаве в первом летнем спарринге
чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Полесье-2 Житомир товарищеские матчи Александр Назаренко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева вышла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основе Шлема
Теннис | 01 июля 2024, 20:40 9
Стародубцева вышла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основе Шлема
Стародубцева вышла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основе Шлема

Юлия в двух сетах одолела Алисон ван Эйтванк в 1/64 финала мейджора

Вратарю сборной Португалии покорился исторический рекорд Евро
Футбол | 02 июля 2024, 01:47 0
Вратарю сборной Португалии покорился исторический рекорд Евро
Вратарю сборной Португалии покорился исторический рекорд Евро

Диогу Кошта отбил 3 удара с 11 метров в серии послематчевых пенальти против Словении

Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Футбол | 01.07.2024, 20:37
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Футбол | 01.07.2024, 06:49
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Олимпийские игры | 01.07.2024, 14:20
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 4
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
30.06.2024, 18:48 21
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 26
Футбол
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
НХЛ. Стэмкос покидает Тампу-Бэй, большой обмен Юты, трейд Вашингтона
30.06.2024, 14:11
Хоккей
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем