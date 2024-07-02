Голы Назаренко и Бристрича. Полесье в спаринге победило дублеров

На старте летних сборов для «Полесья» команда Имада Ашура провела свой первый спарринг против вновь «Полесья-2».

Поскольку сбор только начался, матч проходил в сокращенном формате: два тайма по 30 минут.

Опытные игроки одержали победу со счетом 2:0. Один из мячей в конце поединка забил Александр Назаренко, другой гол на счету Адмира Бристрича.

Напомним, из отпуска также вышел черкасский ЛНЗ, который в первом матче на своей новой учебно-тренировочной базе минимально уступил «Полтаве».