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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 03:20 | Обновлено 02 июля 2024, 03:28
44
0

ЛНЗ минимально уступил Полтаве в первом летнем спарринге

Черкасская команда под руководством нового тренера начала подготовку к новому сезону

02 июля 2024, 03:20 | Обновлено 02 июля 2024, 03:28
44
0
ЛНЗ минимально уступил Полтаве в первом летнем спарринге
ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону УПЛ. Первым летним соперником черкасского клуба стала «Полтава». Игра проходила на учебно-тренировочной базе ЛНЗ.

Перволиговая команда сумела победить подопечных испанца Андреса Карраско. Единственный гол за полтавскую команду забил игрок, находящийся в ней на просмотре.

Товарищеский матч. 1 июля

ЛНЗ (Черкассы) – Полтава – 0:1

Гол: игрок на просмотре, 80

ЛНО: Пеньков (Кучеренко, 46) – Станкович (Каплиенко, 46), Насонов (Штефанко, 46), Муравский (Салиху, 46), Стасюк (Путря, 46) – Яшари (Бойко, 80), Кальчук (Велигорский, 46), Бойко (Бар, 46) – Шестаков (Наумец, 46), Эйнел (Пасич, 46), Молло (Прядун, 46)

Полтава: Варцаба (Васецкий, 46), Коцюмака (Савенков, 46), Опанасенко (Пидлепич, 46), Ходуля, Бужин (игрок на просмотре, 46), Плахтыр (Шаповалов, 46), Даниленко (игрок на просмотре, 63), Перебора (Шмигельский, 46), Одарюк (игрок на просмотре, 79), Щербак (Марусич, 63), Вивдич (Стрельцов, 46)

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ЛНЗ Черкассы Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины товарищеские матчи видео голов и обзор
Сергей Рипьюк Источник: ФК ЛНЗ
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