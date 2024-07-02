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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 03:40 | Обновлено 02 июля 2024, 03:57
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0

«Условия на новой базе шикарные». Игроки ЛНЗ – о первом спарринге

Максим Прядун и Александр Насонов поделились впечатлениями от первого летнего товарищеского матча

02 июля 2024, 03:40 | Обновлено 02 июля 2024, 03:57
60
0
«Условия на новой базе шикарные». Игроки ЛНЗ – о первом спарринге
ЛНЗ. Максим Прядун

Игроки черкасского ЛНЗ Максим Прядун и Александр Насонов оценили дебютный матч команды на летних сборах, в котором ЛНЗ минимально уступил «Полтаве».

Прядун:«Игра была тяжелая. Тренер дал установку, как играть. Не все получалось, конечно. Первая игра была тяжелой под нагрузкой. Результат отрицательный, поэтому идем дальше, есть над чем работать.

Тренер требовал делать билд-ап, выходить спокойно из обороны. Отрабатывали атаку один в один, когда соперник начинал от ворот. Первая игра, не все получалось в этом плане, поэтому будем много работать, еще шесть спаррингов, поэтому будем отрабатывать.

Соперник играл агрессивно, один в один, бегал по всему полю. Видно, что в команде все отработано до деталей. Желаю удачи им в Первой лиге, с такой игрой они должны давать результат.

Первая игра на новой учебно-тренировочной базе ЛНЗ? Условия шикарные, во время войны клуб все делает, чтобы мы росли. Думаю, клуб, академия, бренд ЛНЗ будут дальше расти, все очень качественно.

Насонов: «Соперники играли один в один персонально, это то, что могу о них сказать. Новая база? Условия прекрасны, есть все, чтобы работать и улучшать свой уровень. Условия очень хорошие».

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ЛНЗ минимально уступил Полтаве в первом летнем спарринге
товарищеские матчи Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Максим Прядун Александр Насонов
Сергей Рипьюк Источник: ФК ЛНЗ
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