ЛНЗ начал подготовку без Олейника. Футболист рассказал, почему

Во вторник, 25 июня, в рамках Кубка Финляндии СИК со счетом 5:1 разгромил дома клуб ВПС, который, кстати, в чемпионате страны занимает более высокое место в турнирной таблице (третье против пятого). За этим матчем с трибун стадиона в Сейняйоки наблюдал бывший игрок СИК (116 матчей, 29 голов в 2018–2022 годах) Денис Олейник. До 30 июня у него контракт с ЛНЗ, а где 37-летний футболист продолжит карьеру, он пока не говорит.

«Да, я в Финляндии. У меня здесь семья живет, моя дочка, моя мама. И я нахожусь в отпуске, вот и все. А что касается СИК, я просто был на игре команды. Поэтому скоро все узнаете, пока никаких комментариев не даю. Не люблю говорить, пока не подписан контракт. Я скоро возвращаюсь в Украину», — рассказал Олейник корреспонденту Sport.ua.

В минувшем сезоне Денис Олейник провел за ЛНЗ 24 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Ранее он выступал за «Динамо», «Нефтяник-Укрнафту», киевский «Арсенал», «Металлист», «Днепр», голландский «Витесс», немецкий «Дармштадт», «Десну», «Гелиос», финский СИК и «Ворсклу».

ЛНЗ по итогам дебютной кампании в УПЛ занял 7-е место, набрав в 30 матчах 41 очко.

В межсезонье клуб назначил нового главного тренера: белоруса Олега Дулуба сменил испанский специалист Андрес Карраско. Первый контрольный матч под его руководством фиолетовые проведут 30 июня, соперником станет перволиговая «Полтава».

Ранее стало известно, что ЛНЗ подпишет нападающего из словацкого чемпионата.