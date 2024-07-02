Сергей СТЕНЬ: «Могу на скорости обыграть один в один»

Новичок «Металлиста 1925» Сергей Стень, недавно присоединившийся к клубу, рассказал об адаптации в команде.

- Сергей, это был контрольный, но первый матч в составе «Металлиста 1925», как впечатления и ощущения?

- Нам противостоял хороший поединок. «Скала 1911», хоть и выступает во Второй Лиге, но ребята борются, пытаются играть в футбол. Что касается самой игры, то мы неплохо играли. Возможно, не очень хорошо начали, может, они были немного более агрессивными. Потом нам удалось перехватить инициативу, забили гол. Были моменты забивать еще, они могли забить. Следовательно, могли как проиграть, так и победить.

- Как оцениваешь свою игру, свое взаимодействие с партнерами оцениваешь? Уже есть она или еще нужно наигрывать?

- Конечно, еще нужно наигрывать, еще не совсем понимаю всех и все. Однако адаптируюсь понемногу, думаю, что со временем все будет нормально, наладим.

- Какие вообще первые впечатления в «Металлисте 1925», как восприняла команда?

- Команда восприняла хорошо, уже со всеми понемногу общаюсь, со всеми познакомился. Поэтому адаптация происходит нормально.

- Против «Скалы 1911» ты играл слева в атаке, говорили ли с тренерами, где тебя будут использовать? Где тебе удобнее всего играть?

- Мне удобно играть слева в атаке. Именно здесь чувствую себя наиболее комфортно, потому что на этой позиции играю всю жизнь.

- Можешь сказать несколько слов болельщикам о своих сильных сторонахны?

- Своей сильной стороной я считаю скорость, могу обыграть один в один.

- Вне футбольного поля, чем ты занимаешься в свободное время?

- Читаю книги, смотрю сериалы, общаюсь с друзьями.

-Что читаешь?

- Сейчас читаю книгу «Монах, продавший свой Феррари» Робина Шарма. Весьма интересная книга, которая может заставить изменить свое мнение о жизни.