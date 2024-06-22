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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника
Украина. Первая лига
22 июня 2024, 12:20 |
174
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника

Сергей Стень покинул «Эпицентр»

22 июня 2024, 12:20 |
174
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника
ФК Металлист 1925. Сергей Стень

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с 22-летним украинским полузащитником Сергеем Стенем. Соглашение рассчитано на три года – до лета 2027 года.

Стень выступает на позиции левого полузащитника. Предыдущим клубом хавбека был «Эпицентр», в составе которого он провел последние два года. За это время провел за команду 53 матча, отличившись в них 9 голами и 6 ассистами. Также защищал цвета «Карпат» и «Мункача».

Ранее сообщалось о том, что в составе «Металлиста 1925» свою карьеру продолжит Василий Кравец.

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Металлист 1925 Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский
Олег Дидух Источник: ФК Металлист 1925
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