ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал молодого полузащитника

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с 22-летним украинским полузащитником Сергеем Стенем. Соглашение рассчитано на три года – до лета 2027 года.

Стень выступает на позиции левого полузащитника. Предыдущим клубом хавбека был «Эпицентр», в составе которого он провел последние два года. За это время провел за команду 53 матча, отличившись в них 9 голами и 6 ассистами. Также защищал цвета «Карпат» и «Мункача».

Ранее сообщалось о том, что в составе «Металлиста 1925» свою карьеру продолжит Василий Кравец.