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Украина. Первая лига
17 июня 2024, 11:24 | Обновлено 17 июня 2024, 11:25
1674
0

Стало известно, где продолжит карьеру Василий Кравец

Контракт с защитником подписал «Металлист 1925»

17 июня 2024, 11:24 | Обновлено 17 июня 2024, 11:25
1674
0
Стало известно, где продолжит карьеру Василий Кравец
ФК Полесье. Василий Кравец

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с украинским защитником Василием Кравцом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, соглашение между 26-летним футболистом и клубом-участником Первой лиги будет действовать в течение следующих 2 сезонов.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок официально покинул житомирское «Полесье».

В сезоне 2023/24 Василий Кравец провел 28 матчей за «Днепр-1» и «Полесье», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermatkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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Василий Кравец Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины ТаТоТаке свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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