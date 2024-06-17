Стало известно, где продолжит карьеру Василий Кравец

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с украинским защитником Василием Кравцом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, соглашение между 26-летним футболистом и клубом-участником Первой лиги будет действовать в течение следующих 2 сезонов.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок официально покинул житомирское «Полесье».

В сезоне 2023/24 Василий Кравец провел 28 матчей за «Днепр-1» и «Полесье», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermatkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.