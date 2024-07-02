Бразильский новичок Полесья: «Фанаты будут гордиться мной»

Бразильский новичок житомирского «Полесье» Жоао Виалле дал большое интервью клубной прессслужбе, в которой рассказал о первых шагах в Житомире.

– Ты играешь в защите, но все бразильцы любят забивать, атаковать, их называют волшебниками мяча. Как получилось, что ты бразильский защитник?

– Я открою вам тайну. Я начинал в полузащите. Но я рос и становился выше ростом, поэтому тренер решил попробовать меня на позиции опорного полузащитника. А потом и на позиции крайнего защитника. В первой же игре и в последующих матчах всем очень понравилась моя игра. Я и защищался хорошо и вместе с тем не забывал навыки игры в нападении.

– ​Как ты вообще начал заниматься футболом?

– У меня очень спортивная семья. Я и на плавание ходил, и на дзюдо. Но когда впервые попал на футбольное поле, этот зеленый газон так меня очаровал, что мне там понравилось больше всего. На футболе моя душа просто отдыхала и я почувствовал, что это мой вид спорта.

–​​ ​​​ Был ли у тебя футбольный кумир в детстве? Возможно, сейчас он остается. На кого ты ориентируешься?

–​​ Очень нравится Серхио Рамос и Тьяго Силва.

–​​ ​​​Как ты сейчас играешь, если сравнивать с ними?

– ​​​ Мне еще придется многому научиться для того, чтобы хотя бы достичь их уровня. Но я ни капельки не сомневаюсь, что мне хватит терпения и упорства, чтобы превзойти их.

–​​ ​​​ Расскажи, пожалуйста, немного украинским болельщикам о своем футбольном периоде в Бразилии. Где ты играл, расскажи о своих прошлых клубах?

- Я, наверное, начну даже не с профессионального футбола, а с самого детства. Первые шаги в футболе делал в клубе «Парана». А мой первый профессиональный клуб – это «Атлетико Паранаэнсе». Впоследствии меня отдали в аренду в «Поусу Аллегре». Я также имел опыт выступлений за клуб «Итуано», а уже оттуда я оказался здесь – в «Полесье».

–​​ ​​​Когда ты впервые услышал, что тобой интересуется «Полесье», какой твоя была реакция?

– Когда меня известили, я сразу зашел в интернет, чтобы поинтересоваться клубом и городом. Сразу выяснил, что здесь играют бразильцы. Я связался с ними – начал расспрашивать обо всем: о команде, стране. Положа руку на сердце, то, что я слышал от них – и то, что я увидел – превзошло все мои надежды. Я очень доволен, что я здесь.

–​​ ​​​Кому первым ты позвонил?

–​ Таллесу, а уже потом Лукасу.

–​​ ​​​Ты их обоих знал до этого?

–​​ ​​ Я только немного знал Таллеса, потому что мы играли против «Сан-Паоло», когда Таллес там был.

– Что тебе интересовало сначала? Когда ты начал разговаривать с Таллесом, с Лукасом, что ты хотел выяснить?

- Я расспрашивал о клубе. Как Таллес и Лукас тут скоро адаптировались, какие тут люди и как относятся к иностранцам. А потом я сам начал искать информацию об Житомире, об Украине. Но первое, что меня интересовало – насколько они быстро адаптировались и насколько силен клуб.

–​​ ​​​ Были ли у тебя вопросы о войне?

–​ Да. Вы же представляете, что можно найти, прочесть в интернете и насколько разной может быть эта информация. Поэтому важно было узнать правду от живущих здесь людей. Они меня успокоили и убедили, что здесь совсем не такая ситуация, как можно вычитать в интернете. Здесь нет взрывов каждый день.

–​​ ​​​ Отказывал ли тебя кто-нибудь в Бразилии не ехать в Украину и какие аргументы приводили?

– У меня в семье таких людей точно не было. Мне очень важно было, когда мы разговаривали с женой – знать, что она думает на этот счет. И когда мы побеседовали, она не была против. И это решение было общим, а жена тоже скоро переедет сюда.

–​ ​​ Какая информация о «Полесье» тебя больше всего поразило?

– В первую очередь, это амбиции клуба. То, что он так быстро за короткий период проделал путь от Второй Лиги до УПЛ. Также структура клуба и планы на будущее. Я убедился, что все идет быстрыми темпами. Тренировочный центр, база, академия, много планов по развитию – все двигается эффективно и быстро. Прежде всего меня поразила скорость.

–​​ ​​​ Что ты знал до этого об украинском футболе?

- Я и сам видел, и было немало информации о том, что в чемпионате Украины скоростные футболисты, это также касается мышления. Здесь игроки быстро принимают решения на поле, поэтому мне нужно будет приложить усилия, чтобы адаптироваться к этому.

– ​​Чем еще отличается бразильский футбол от украинского?

–​​ Кроме мышления и скорости – я отмечу интенсивность и физические кондиции игроков. Я увидел, что здесь много высоких, физически крепких футболистов. В Бразилии мы так классно в воздухе не боремся, у нас столько голов головой не забивают.

–​ ​​ Каким тебе кажется грядущий сезон? Каким тебе хотелось бы его видеть?

– ​​​ Мы будем участвовать в трех турнирах. И я считаю, что мы должны быть чемпионами в каждом из этих турниров. Я здесь, чтобы не просто играть в футбол, а побеждать. Для меня счастье быть в этом клубе. Я буду выкладываться на поле на 100 процентов. Фаны будут гордиться и мной и командой в целом. Будем вместе идти к победам. Вперед, «Полесье»!