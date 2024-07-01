Житомирское Полесье обновило дизайн клубного автобуса к новому сезону.

Использованы новые логотип и слоган команды, созданные дизайнерами в межсезонье.

Команда из Житомира заняла 5-е место в УПЛ и в новом сезоне будет выступать в Лиге конференций.

Соперником волков в матче 2-го раунда квалификации ЛК будет словенская Олимпия Любляна (25 июля и 1 августа).

ФОТО. Полесье показало новый дизайн клубного автобуса