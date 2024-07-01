Украина. Премьер лига01 июля 2024, 20:12 | Обновлено 01 июля 2024, 20:20
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ФОТО. Полесье показало новый дизайн клубного автобуса
Использованы новые логотип и слоган команды, созданные дизайнерами
01 июля 2024, 20:12 | Обновлено 01 июля 2024, 20:20
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Житомирское Полесье обновило дизайн клубного автобуса к новому сезону.
Использованы новые логотип и слоган команды, созданные дизайнерами в межсезонье.
Команда из Житомира заняла 5-е место в УПЛ и в новом сезоне будет выступать в Лиге конференций.
Соперником волков в матче 2-го раунда квалификации ЛК будет словенская Олимпия Любляна (25 июля и 1 августа).
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ФОТО. Полесье показало новый дизайн клубного автобуса
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