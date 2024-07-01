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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 20:12 | Обновлено 01 июля 2024, 20:20
1127
1

ФОТО. Полесье показало новый дизайн клубного автобуса

Использованы новые логотип и слоган команды, созданные дизайнерами

01 июля 2024, 20:12 | Обновлено 01 июля 2024, 20:20
1127
1
ФОТО. Полесье показало новый дизайн клубного автобуса
ФК Полесье

Житомирское Полесье обновило дизайн клубного автобуса к новому сезону.

Использованы новые логотип и слоган команды, созданные дизайнерами в межсезонье.

Команда из Житомира заняла 5-е место в УПЛ и в новом сезоне будет выступать в Лиге конференций.

Соперником волков в матче 2-го раунда квалификации ЛК будет словенская Олимпия Любляна (25 июля и 1 августа).

ФОТО. Полесье показало новый дизайн клубного автобуса

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Полесье Житомир автобусы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото
Николай Степанюк Источник: ФК Полесье
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