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  4. ФОТО. Полесье презентовало новый логотип
Украина. Премьер лига
16 июня 2024, 13:34 |
458
0

ФОТО. Полесье презентовало новый логотип

У житомирского клуба ребрендинг

16 июня 2024, 13:34 |
458
0
ФОТО. Полесье презентовало новый логотип
ФК Полесье

Сегодня, 16 июня житомирское «Полесье» провело презентацию нового клубного логотипа. Главным элементом новой эмблемы является лицо волка – животного, которое является символом клуба.

Напомним, сезон 2023/2024 «Полесье» завершило на пятом месте в УПЛ. Это позволит клубу впервые в истории сыграть в еврокубках.

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Полесье Житомир фото
Олег Дидух Источник: ФК Полесье
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