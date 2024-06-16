Украина. Премьер лига16 июня 2024, 13:34 |
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ФОТО. Полесье презентовало новый логотип
У житомирского клуба ребрендинг
16 июня 2024, 13:34 |
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Сегодня, 16 июня житомирское «Полесье» провело презентацию нового клубного логотипа. Главным элементом новой эмблемы является лицо волка – животного, которое является символом клуба.
Напомним, сезон 2023/2024 «Полесье» завершило на пятом месте в УПЛ. Это позволит клубу впервые в истории сыграть в еврокубках.
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