ФОТО. Полесье презентовало новый логотип

Сегодня, 16 июня житомирское «Полесье» провело презентацию нового клубного логотипа. Главным элементом новой эмблемы является лицо волка – животного, которое является символом клуба.

Напомним, сезон 2023/2024 «Полесье» завершило на пятом месте в УПЛ. Это позволит клубу впервые в истории сыграть в еврокубках.