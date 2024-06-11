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Лига конференций
11 июня 2024, 21:39 |
619
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило право на участие в еврокубках в сезоне 2024/25

Владимир Загурский получил почетный аттестат

11 июня 2024, 21:39 |
619
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило право на участие в еврокубках в сезоне 2024/25
ФК Полесье

7 июня генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский получил почетный аттестат, позволяющий команде принять участие в розыгрыше УПЛ сезона (2024/2025). Напомним, что формат соревнований останется неизменным: 16 команд-участниц сыграют между собой в два круга (дома и на выезде).

Кроме того, ФК «Полесье» впервые в своей истории прошел аттестацию для участия в еврокубках. По итогам прошлого сезона житомиряне заняли 5-е место, которое позволяет стартовать со 2-го раунда Лиги Конференций.

Владимир Загурский, генеральный директор «Полесья»:

«Сегодня мы получили официальные документы, позволяющие нам участвовать в чемпионате и еврокубках в ближайшем сезоне. Безусловно, получение аттестата на матчи Лиги Конференций – историческое и незаурядное событие нашего клуба и всего Житомира. В прошлом сезоне мы хорошо поработали на всех уровнях для попадания в еврокубки. Я рад, что все формальности уже позади, теперь остается успешно стартовать».

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Полесье Житомир Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Загурский лицензирование клубов
Даниил Агарков Источник: ФК Полесье
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