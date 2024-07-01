Украина. Премьер лига01 июля 2024, 18:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
Янаков, Грицук и Ндукве будут выступать за Звягель
01 июля 2024, 18:10 |
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Клуб УПЛ «Полесье» объявил об уходе трех игроков в состав «Звягеля». Новичка Первой лиги на правах аренды пополнили полузащитники Денис Янаков и Василий Грицук, а также форвард Денис Ндукве.
Грицук в составе «Полесья» отыграл 73 матча, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. У Янакова 9 голов и 7 ассистов в 35 встречах, а Ндукве во второй части минувшего сезона забил 1 гол в 11 матчах.
У клубов «Полесье» и «Звягель» один собственник.
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