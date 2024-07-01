Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 18:10 |
1210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду

Янаков, Грицук и Ндукве будут выступать за Звягель

01 июля 2024, 18:10 |
1210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
ФК Полесье

Клуб УПЛ «Полесье» объявил об уходе трех игроков в состав «Звягеля». Новичка Первой лиги на правах аренды пополнили полузащитники Денис Янаков и Василий Грицук, а также форвард Денис Ндукве.

Грицук в составе «Полесья» отыграл 73 матча, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. У Янакова 9 голов и 7 ассистов в 35 встречах, а Ндукве во второй части минувшего сезона забил 1 гол в 11 матчах.

У клубов «Полесье» и «Звягель» один собственник.

По теме:
Не только Динамо и Шахтер. На хавбека Днепра-1 нацелена группа клубов УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с пятью игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал перспективного форварда Барселоны
Полесье Житомир Звягель Денис Янаков Василий Грицук Денис Ндукве трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Бокс | 01 июля 2024, 00:33 1
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса

Британец высоко оценил Джорджа Формана

Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Футбол | 30 июня 2024, 21:49 1
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Футбол | 01.07.2024, 15:08
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
Футбол | 01.07.2024, 18:42
​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Футбол | 30.06.2024, 21:38
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
30.06.2024, 18:48 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем