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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 02:59 | Обновлено 02 июля 2024, 03:13
536
0

«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире

Всему виной незабитый на 105-й минуте пенальти

02 июля 2024, 02:59 | Обновлено 02 июля 2024, 03:13
536
0
«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 1 июля в немецком Франкфурте прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

За 90 минут основного времени команды не забили голов и со счётом 0:0 игра перешла в овертаймы.

На 105-й минуте Португалии получила пенальти. Исполнять удар с 11-метровой точки пошёл лидер и капитан сборной – Криштиану Роналду.

Вратарь словенцев Ян Облак успешно парировал пенальти, после чего телеканал BBС написал в углу экрана «Misstiano Penaldo» (miss – с английского промах).

В серии пенальти Португалия одолела Словению. Следующим матчем команды Роберто Мартинеса станет 1/4 финала против Франции.

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Криштиану Роналду сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения пенальти Ян Облак
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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