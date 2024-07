«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире

Вечером 1 июля в немецком Франкфурте прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.



За 90 минут основного времени команды не забили голов и со счётом 0:0 игра перешла в овертаймы.



На 105-й минуте Португалии получила пенальти. Исполнять удар с 11-метровой точки пошёл лидер и капитан сборной – Криштиану Роналду.



Вратарь словенцев Ян Облак успешно парировал пенальти, после чего телеканал BBС написал в углу экрана «Misstiano Penaldo» (miss – с английского промах).



В серии пенальти Португалия одолела Словению. Следующим матчем команды Роберто Мартинеса станет 1/4 финала против Франции.

BBC just called Cristiano Ronaldo, Misstiano Penaldo. Your GOAT is now embarrassing the whole world😂😂 pic.twitter.com/Jaiad75n7o