«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире
Всему виной незабитый на 105-й минуте пенальти
Вечером 1 июля в немецком Франкфурте прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
За 90 минут основного времени команды не забили голов и со счётом 0:0 игра перешла в овертаймы.
На 105-й минуте Португалии получила пенальти. Исполнять удар с 11-метровой точки пошёл лидер и капитан сборной – Криштиану Роналду.
Вратарь словенцев Ян Облак успешно парировал пенальти, после чего телеканал BBС написал в углу экрана «Misstiano Penaldo» (miss – с английского промах).
В серии пенальти Португалия одолела Словению. Следующим матчем команды Роберто Мартинеса станет 1/4 финала против Франции.
BBC just called Cristiano Ronaldo, Misstiano Penaldo. Your GOAT is now embarrassing the whole world😂😂 pic.twitter.com/Jaiad75n7o— SHANKI👑 (@ShankiAustine) July 1, 2024
The BBC have just cooked Ronaldo … #EURO2024 #EUROS2024 #porslo #portugal #slovenia pic.twitter.com/uRH00grSRU— Michael Hackney (@hackabusi) July 1, 2024
BBC taking the piss 🤣🤣🤣 #ronaldo pic.twitter.com/RMUH0t7uhL— T (@TomAFCBB) July 1, 2024
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