Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Хорошо, что сразу победа, впечатления положительные»
Полузащитник «Кривбасса» прокоментировал победу над «Ингульцом»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал победу над «Ингульцем» (3:1) в спарринге.
- Первый матч для нас на летних сборах, и хорошо, что сразу победа. Поэтому впечатления положительные. Самая главная задача все же – продолжать набирать оптимальные физические кондиции и качественно подготовиться к новому сезону.
- Насколько непросто возвращаться к игровому ритму после паузы?
- На первом сборе все получили физические нагрузки. Тренировались в двухразовом режиме. Вышли на игру где-то, может быть, не очень свежими, ведь под нагрузками. Но это не мешало нам показать неплохой футбол и победить.
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