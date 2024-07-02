Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Хорошо, что сразу победа, впечатления положительные»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал победу над «Ингульцем» (3:1) в спарринге.

- Первый матч для нас на летних сборах, и хорошо, что сразу победа. Поэтому впечатления положительные. Самая главная задача все же – продолжать набирать оптимальные физические кондиции и качественно подготовиться к новому сезону.

- Насколько непросто возвращаться к игровому ритму после паузы?

- На первом сборе все получили физические нагрузки. Тренировались в двухразовом режиме. Вышли на игру где-то, может быть, не очень свежими, ведь под нагрузками. Но это не мешало нам показать неплохой футбол и победить.