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  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Хорошо, что сразу победа, впечатления положительные»
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 05:20 | Обновлено 02 июля 2024, 05:34
114
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Хорошо, что сразу победа, впечатления положительные»

Полузащитник «Кривбасса» прокоментировал победу над «Ингульцом»

02 июля 2024, 05:20 | Обновлено 02 июля 2024, 05:34
114
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Хорошо, что сразу победа, впечатления положительные»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал победу над «Ингульцем» (3:1) в спарринге.

- Первый матч для нас на летних сборах, и хорошо, что сразу победа. Поэтому впечатления положительные. Самая главная задача все же – продолжать набирать оптимальные физические кондиции и качественно подготовиться к новому сезону.

- Насколько непросто возвращаться к игровому ритму после паузы?

- На первом сборе все получили физические нагрузки. Тренировались в двухразовом режиме. Вышли на игру где-то, может быть, не очень свежими, ведь под нагрузками. Но это не мешало нам показать неплохой футбол и победить.

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Ингулец контрольные матчи УПЛ Егор Твердохлеб
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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