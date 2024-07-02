Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПРОКОПЧУК: «Зимние сборы мне даются легче»
Украина. Первая лига
02 июля 2024, 03:24 | Обновлено 02 июля 2024, 03:25
30
0

ПРОКОПЧУК: «Зимние сборы мне даются легче»

Центральный защитник «Миная» рассказал о первых неделях сборов на Закарпатье

02 июля 2024, 03:24 | Обновлено 02 июля 2024, 03:25
30
0
ПРОКОПЧУК: «Зимние сборы мне даются легче»
Сайт Миная. Кирилл Прокопчук

Центральный защитник «Миная» Кирилл Прокопчук рассказал о первых двух неделях сборов на Закарпатье.

«Все хорошо, тренируемся в обычном режиме – два тренировки в день чередуются с одной. Настроение хорошее. Конечно, во время отдыха все уже соскучились по футболу, командной работе, поэтому вернулись к тренировкам с позитивным настроем. Единственное – до сих пор жаль, что не удалось остаться в УПЛ по итогам прошлого сезона. Но ничего – будем работать, выполнять указания тренерского штаба и бороться за возвращение».

Жара влияет на игроков. Но летом во всех регионах Украины высокая температура. Возможно, на Закарпатье немного жарче, но незначительная разница. Если говорить за себя, то зимние сборы мне даются легче.

В обоих спаррингах почти все игроки были задействованы, сыграли по тайму, примерно. В первой контрольной игре, откровенно говоря, соперник был слабее нас. Тогда в составе «Миная» вышло много просмотровых игроков, и тренерский штаб определился с их будущим. А что касается «Металлиста» – где-то не выполнили установку Любеновича, не прислушались к указаниям. Как по мне, провалили первый тайм. Пропустили необязательные мячи – два со стандартов.

Результат, конечно, не является первоочередной целью в контрольных встречах, но когда побеждаешь – появляется уверенность, настроение хорошее. Что касается требований – по сравнению с прошлым сезоном действительно изменили схему. Наверное, еще не все привыкли к ней, нужен время. Сейчас много беговой работы, в тренажерном зале занимаемся. Тактики пока меньше, а вот когда на это уже будет сделан акцент, тогда можно будет говорить о картине нашей игры».

25-летний защитник Кирилл Прокопчук перешел в «Минай» зимой 2024 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с голкипером, который переходит в Карпаты
СТЕПАНОВСКИЙ: «Я очень рад, что опытные игроки присоединились к нам»
Начался тренировочный сбор. Назван состав баскетбольной сборной Украины
Минай учебно-тренировочные сборы
Алексей Тиньков Источник: ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии
Футбол | 01 июля 2024, 20:52 31
Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии
Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии

Французы вышли в 1/4 финала Евро-2024

С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
Футбол | 01 июля 2024, 05:55 1
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024

Лео Месси и компания встретятся с Эквадором, а Венесуэла проведет поединок с Канадой

«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире
Футбол | 02.07.2024, 02:59
«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире
«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Бокс | 01.07.2024, 07:15
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Это было ожидаемо. Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Бокс | 01.07.2024, 13:46
Это было ожидаемо. Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Это было ожидаемо. Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 4
Футбол
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
Сестра Ракицкого: «Ярослав покидает Шахтер не по своему желанию»
30.06.2024, 18:48 21
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
30.06.2024, 21:38 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем