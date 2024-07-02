ПРОКОПЧУК: «Зимние сборы мне даются легче»

Центральный защитник «Миная» Кирилл Прокопчук рассказал о первых двух неделях сборов на Закарпатье.

«Все хорошо, тренируемся в обычном режиме – два тренировки в день чередуются с одной. Настроение хорошее. Конечно, во время отдыха все уже соскучились по футболу, командной работе, поэтому вернулись к тренировкам с позитивным настроем. Единственное – до сих пор жаль, что не удалось остаться в УПЛ по итогам прошлого сезона. Но ничего – будем работать, выполнять указания тренерского штаба и бороться за возвращение».

Жара влияет на игроков. Но летом во всех регионах Украины высокая температура. Возможно, на Закарпатье немного жарче, но незначительная разница. Если говорить за себя, то зимние сборы мне даются легче.

В обоих спаррингах почти все игроки были задействованы, сыграли по тайму, примерно. В первой контрольной игре, откровенно говоря, соперник был слабее нас. Тогда в составе «Миная» вышло много просмотровых игроков, и тренерский штаб определился с их будущим. А что касается «Металлиста» – где-то не выполнили установку Любеновича, не прислушались к указаниям. Как по мне, провалили первый тайм. Пропустили необязательные мячи – два со стандартов.

Результат, конечно, не является первоочередной целью в контрольных встречах, но когда побеждаешь – появляется уверенность, настроение хорошее. Что касается требований – по сравнению с прошлым сезоном действительно изменили схему. Наверное, еще не все привыкли к ней, нужен время. Сейчас много беговой работы, в тренажерном зале занимаемся. Тактики пока меньше, а вот когда на это уже будет сделан акцент, тогда можно будет говорить о картине нашей игры».

25-летний защитник Кирилл Прокопчук перешел в «Минай» зимой 2024 года.