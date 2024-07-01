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  4. Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Англия
01 июля 2024, 01:11 | Обновлено 01 июля 2024, 01:20
1128
3

Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?

Лондонцы не планируют продавать вингера

01 июля 2024, 01:11 | Обновлено 01 июля 2024, 01:20
1128
3
Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» определился с будущим 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.

Авторитетный британский журналист издания The Telegraph Мэтт Лав сообщил, что у «Челси» были запросы по трансферу Мудрика. Прежде всего это было в минувшее зимнее окно, лондонцам предлагали аренду и полноценный трансфер Мудрика, однако «Челси» всем отказал. Отмечается, что у клуба есть ощущение, что стиль нового тренера Энцо Марески прекрасно подойдет Мудрику, а сам наставник сможет раскрыть сильные стороны игрока и развить их.

Мудрик провел 31 матч за «Челси» в АПЛ в этом сезоне. У украинца 5 голов и 2 результативные передачи.

Ранее Джон Оби Микел довольно резко высказался в адрес нынешнего футболиста «синих» Михаила Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник
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Pixelman
А є бажаючі?)
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TolsTIyELF
Отличный футболист, но нужно приделать мозги. 
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