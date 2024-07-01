Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?

Лондонский «Челси» определился с будущим 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.

Авторитетный британский журналист издания The Telegraph Мэтт Лав сообщил, что у «Челси» были запросы по трансферу Мудрика. Прежде всего это было в минувшее зимнее окно, лондонцам предлагали аренду и полноценный трансфер Мудрика, однако «Челси» всем отказал. Отмечается, что у клуба есть ощущение, что стиль нового тренера Энцо Марески прекрасно подойдет Мудрику, а сам наставник сможет раскрыть сильные стороны игрока и развить их.

Мудрик провел 31 матч за «Челси» в АПЛ в этом сезоне. У украинца 5 голов и 2 результативные передачи.

Ранее Джон Оби Микел довольно резко высказался в адрес нынешнего футболиста «синих» Михаила Мудрика.