Челси определился с будущим Мудрика после Евро-2024. Что ждет украинца?
Лондонцы не планируют продавать вингера
Лондонский «Челси» определился с будущим 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.
Авторитетный британский журналист издания The Telegraph Мэтт Лав сообщил, что у «Челси» были запросы по трансферу Мудрика. Прежде всего это было в минувшее зимнее окно, лондонцам предлагали аренду и полноценный трансфер Мудрика, однако «Челси» всем отказал. Отмечается, что у клуба есть ощущение, что стиль нового тренера Энцо Марески прекрасно подойдет Мудрику, а сам наставник сможет раскрыть сильные стороны игрока и развить их.
Мудрик провел 31 матч за «Челси» в АПЛ в этом сезоне. У украинца 5 голов и 2 результативные передачи.
Ранее Джон Оби Микел довольно резко высказался в адрес нынешнего футболиста «синих» Михаила Мудрика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024