К черту татуировки! Экс-игрок Челси резко высказался в адрес Мудрика

37-летний нигериец Джон Оби Микел, который с 2006 по 2017 годы был на контракте в «Челси», достаточно резко высказался в адрес нынешнего футболиста «синих» Михаила Мудрика.

Микел полагает, что у Мудрика реально есть потенциал для того, чтобы быть успешным в АПЛ, однако сперва украинцу необходимо навести порядок в своем имидже.

«Ему нужно подстричься. Ему нужно избавиться от татуировок. Ему, черт возьми, нужно привести в порядок голову… потому что если он это сделает, то он очень хороший игрок. Темп, мощь, скорость, хорошее владение мячом», – сказал Микел.

Ранее журналист Sky Sports Дхармеш Шет поразмышлял о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в аспекте новости, что «синие» назначили главным тренером экс-коуча «Лестера» Энцо Мареску.