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  4. К черту татуировки! Экс-игрок Челси резко высказался в адрес Мудрика
Англия
05 июня 2024, 22:05 |
3724
3

К черту татуировки! Экс-игрок Челси резко высказался в адрес Мудрика

Джон Оби Микел считает, что украинцу стоит меньше уделять внимания своему внешнему виду

05 июня 2024, 22:05 |
3724
3
К черту татуировки! Экс-игрок Челси резко высказался в адрес Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний нигериец Джон Оби Микел, который с 2006 по 2017 годы был на контракте в «Челси», достаточно резко высказался в адрес нынешнего футболиста «синих» Михаила Мудрика.

Микел полагает, что у Мудрика реально есть потенциал для того, чтобы быть успешным в АПЛ, однако сперва украинцу необходимо навести порядок в своем имидже.

«Ему нужно подстричься. Ему нужно избавиться от татуировок. Ему, черт возьми, нужно привести в порядок голову… потому что если он это сделает, то он очень хороший игрок. Темп, мощь, скорость, хорошее владение мячом», – сказал Микел.

Ранее журналист Sky Sports Дхармеш Шет поразмышлял о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в аспекте новости, что «синие» назначили главным тренером экс-коуча «Лестера» Энцо Мареску.

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Михаил Мудрик Челси Джон Оби Микел татуировка чемпионат Англии по футболу выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: FootballTransfers
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Комментарии 3
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Saar
Ага, тату не дають забивати м'ячі і давати голові. Та воно просто біжить з тим м'ячем на шаленій швидкості і не зна, що з ним робити далі біля воріт суперника! Іди в легку атлетику!
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+2
Anna.
Якось Ібрагімовичу татуювання і волосся не заважали голи забивати. 
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+1
norma_zap
Новина ні про що!
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+1
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