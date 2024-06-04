Журналист оценил перспективы Мудрика после прихода в Челси коуча Марески

Журналист Sky Sports Дхармеш Шет поразмышлял о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика после того, как «синие» назначили главным тренером экс-коуча «Лестера» Энцо Мареску.

«Я думаю, что он [Мудрик] помог себе в конце прошлого сезона. Для него карьера в «Челси» началась не очень хорошо, не так ли? Но ближе к концу прошлого сезона вы могли видеть, как он и «Челси» растут вместе с Почеттино. Именно поэтому решение расстаться с Маурисио Почеттино стало большой неожиданностью».

«С учетом стиля игры Марески и акцента на том, насколько были важны вингеры для «Лестера», конечно, это будет хорошей новостью для такого человека, как Михаил Мудрик. Если он сможет продолжать показывать ту форму, которую демонстрировал в конце прошлого сезона, проведет хорошую предсезонную подготовку в «Челси» этим летом, тогда это может быть очень успешное время для «Челси» и Мудрика в следующем сезоне», – сказал Шет.

Ранее Мудрик поблагодарил с помощью поста в Instagram прежнего наставника «синих» Маурисио Почеттино, который по завершении сезона был отправлен в отставку.