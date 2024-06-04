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  4. Журналист оценил перспективы Мудрика после прихода в Челси коуча Марески
Англия
04 июня 2024, 13:34 | Обновлено 04 июня 2024, 13:38
439
2

Журналист оценил перспективы Мудрика после прихода в Челси коуча Марески

Для итальянского специалиста вингеры очень важны

04 июня 2024, 13:34 | Обновлено 04 июня 2024, 13:38
439
2
Журналист оценил перспективы Мудрика после прихода в Челси коуча Марески
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Sky Sports Дхармеш Шет поразмышлял о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика после того, как «синие» назначили главным тренером экс-коуча «Лестера» Энцо Мареску.

«Я думаю, что он [Мудрик] помог себе в конце прошлого сезона. Для него карьера в «Челси» началась не очень хорошо, не так ли? Но ближе к концу прошлого сезона вы могли видеть, как он и «Челси» растут вместе с Почеттино. Именно поэтому решение расстаться с Маурисио Почеттино стало большой неожиданностью».

«С учетом стиля игры Марески и акцента на том, насколько были важны вингеры для «Лестера», конечно, это будет хорошей новостью для такого человека, как Михаил Мудрик. Если он сможет продолжать показывать ту форму, которую демонстрировал в конце прошлого сезона, проведет хорошую предсезонную подготовку в «Челси» этим летом, тогда это может быть очень успешное время для «Челси» и Мудрика в следующем сезоне», – сказал Шет.

Ранее Мудрик поблагодарил с помощью поста в Instagram прежнего наставника «синих» Маурисио Почеттино, который по завершении сезона был отправлен в отставку.

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Алексей Сливченко Источник: Give me Sport
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Ми бачили його перспективи у вчорашньому матчі.
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+1
Владислав Рейский
Курица без головы если кратко надо было о нем написать, запорол перспективные атаки вчера СБУ.
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0
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