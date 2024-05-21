21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик отреагировал на отставку Почеттино.

«Спасибо вам за все!», – написал украинский вингер в инстаграме.

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Ранее Почеттино прокомментировал увольнение из «Челси».

ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси