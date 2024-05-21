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  4. ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
Англия
21 мая 2024, 23:17 |
695
0

ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси

Лондонский клуб объявил об отставке аргентинского тренера

21 мая 2024, 23:17 |
695
0
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик

21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик отреагировал на отставку Почеттино.

«Спасибо вам за все!», – написал украинский вингер в инстаграме.

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Ранее Почеттино прокомментировал увольнение из «Челси».

ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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