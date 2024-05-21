ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
Лондонский клуб объявил об отставке аргентинского тренера
21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик отреагировал на отставку Почеттино.
«Спасибо вам за все!», – написал украинский вингер в инстаграме.
Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.
Ранее Почеттино прокомментировал увольнение из «Челси».
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
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