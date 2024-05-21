Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино прокомментировал увольнение из Челси. Он отработал один сезон
Англия
21 мая 2024, 21:56 |
2583
1

Почеттино прокомментировал увольнение из Челси. Он отработал один сезон

Лондонский клуб будет искать нового тренера

21 мая 2024, 21:56 |
2583
1
Почеттино прокомментировал увольнение из Челси. Он отработал один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Маурисио Почеттино прокомментировал увольнение.

«Благодарю владельцев «Челси» и спортивных директоров за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. У клуба сейчас есть хорошие позиции, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в последующие годы», – рассказал Почеттино.

Ранее стало известно, что руководство «пенсионеров» рассматривает возможность назначения новым главным тренером «Челси» наставника «Жироны» Мичела.

По теме:
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
Тренер Жироны и другие. Стало известно, кто может возглавить Челси
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
Маурисио Почеттино чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Челси Фабрицио Романо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 11:53 1
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри

Промоутер Тайсона поделился мыслями об украинце

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2024, 08:00 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Жирону пытаются разобрать. Топ-клубы нацелены на хавбеков команды
Футбол | 21.05.2024, 18:40
Жирону пытаются разобрать. Топ-клубы нацелены на хавбеков команды
Жирону пытаются разобрать. Топ-клубы нацелены на хавбеков команды
Промоутер Джошуа назвал единственную ошибку рефери мегафайта Усик – Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 10:17
Промоутер Джошуа назвал единственную ошибку рефери мегафайта Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал единственную ошибку рефери мегафайта Усик – Фьюри
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Футбол | 21.05.2024, 16:28
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Василий Гредюшкин
Навіщо  його  брали ?   Фізрук.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
19.05.2024, 21:21 46
Футбол
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
19.05.2024, 16:50 5
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
20.05.2024, 07:22 3
Бокс
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
19.05.2024, 23:20 1
Футбол
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 3
Бокс
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
20.05.2024, 12:54 6
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
20.05.2024, 07:48 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем