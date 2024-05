Почеттино прокомментировал увольнение из Челси. Он отработал один сезон

21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Маурисио Почеттино прокомментировал увольнение.

«Благодарю владельцев «Челси» и спортивных директоров за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. У клуба сейчас есть хорошие позиции, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в последующие годы», – рассказал Почеттино.

Ранее стало известно, что руководство «пенсионеров» рассматривает возможность назначения новым главным тренером «Челси» наставника «Жироны» Мичела.

Mauricio Pochettino: "Thank you to Chelsea ownership group and Sporting Directors for the opportunity to be part of this football club's history".



"The Club is now well positioned to keep moving forward in the Premier League and Europe in the years to come".