Почеттино прокомментировал увольнение из Челси. Он отработал один сезон
Лондонский клуб будет искать нового тренера
21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино прокомментировал увольнение.
«Благодарю владельцев «Челси» и спортивных директоров за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. У клуба сейчас есть хорошие позиции, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в последующие годы», – рассказал Почеттино.
Ранее стало известно, что руководство «пенсионеров» рассматривает возможность назначения новым главным тренером «Челси» наставника «Жироны» Мичела.
🔵👋🏻 Mauricio Pochettino: “Thank you to Chelsea ownership group and Sporting Directors for the opportunity to be part of this football club's history”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024
“The Club is now well positioned to keep moving forward in the Premier League and Europe in the years to come”. pic.twitter.com/8QpfS5oyeZ
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