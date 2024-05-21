Почеттино прокомментировал увольнение из Челси. Он отработал один сезон

21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Маурисио Почеттино прокомментировал увольнение.

«Благодарю владельцев «Челси» и спортивных директоров за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. У клуба сейчас есть хорошие позиции, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в последующие годы», – рассказал Почеттино.

Ранее стало известно, что руководство «пенсионеров» рассматривает возможность назначения новым главным тренером «Челси» наставника «Жироны» Мичела.