Ханс ФЛИК: «Мы хорошо защищались, но не в последние минуты»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал поражение от «Атлетико» в матче 18-го тура Ла Лиги.

«После этого матча можно сказать, насколько несправедливым бывает футбол. Мы провели один из лучших матчей сезона, но остались без очков. Однако за такие моменты мы и любим футбол.

Мы действовали очень хорошо на поле, но если соперник вырвал победу, это означает, что они сыграли немного лучше. Болезненное поражение.

Было понятно, что последние минуты будут тяжелыми. Тем более, счет 1:1 против «Атлетико» всегда опасен.

Мы хорошо защищались, но не в последние минуты. Обидно, но результат уже не изменить», – сказал Флик.

Мадридский «Атлетико» вырвал победу над «Барселоной» на последних минутах.