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Испания
22 декабря 2024, 02:45 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:50
29
0

Ханс ФЛИК: «Мы хорошо защищались, но не в последние минуты»

«Барселона» упустила ничью против «Атлетико» на последней минуте

22 декабря 2024, 02:45 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:50
29
0
Ханс ФЛИК: «Мы хорошо защищались, но не в последние минуты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал поражение от «Атлетико» в матче 18-го тура Ла Лиги.

«После этого матча можно сказать, насколько несправедливым бывает футбол. Мы провели один из лучших матчей сезона, но остались без очков. Однако за такие моменты мы и любим футбол.

Мы действовали очень хорошо на поле, но если соперник вырвал победу, это означает, что они сыграли немного лучше. Болезненное поражение.

Было понятно, что последние минуты будут тяжелыми. Тем более, счет 1:1 против «Атлетико» всегда опасен.

Мы хорошо защищались, но не в последние минуты. Обидно, но результат уже не изменить», – сказал Флик.

Мадридский «Атлетико» вырвал победу над «Барселоной» на последних минутах.

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Атлетико Ханс-Дитер Флик
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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