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Англия
21 мая 2024, 21:43 | Обновлено 21 мая 2024, 21:47
473
1

Тренер Жироны и другие. Стало известно, кто может возглавить Челси

21 мая лондонский клуб уволил Маурисио Почеттино с поста наставника команды

21 мая 2024, 21:43 | Обновлено 21 мая 2024, 21:47
473
1
Тренер Жироны и другие. Стало известно, кто может возглавить Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, «пенсионеры» уже определились с потенциальными приемниками Почеттино.

Источник утверждает, что «Челси» планирует назначить главным тренером «молодого и прогрессивного специалиста». Клуб рассматривает кандидатуры следующих специалистов:

  • Себастьяна Хенесса («Штутгарт»);
  • Мичела («Жирона»);
  • Энцо Марески («Лестер»);
  • Кирана Маккенны («Ипсвича»).

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках. В 51 матчах во главе с Почеттино «Челси» одержал 27 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

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Даниил Агарков Источник: The Telegraph
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AK.228
Було б непогано побачити Хенесса
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