Тренер Жироны и другие. Стало известно, кто может возглавить Челси
21 мая лондонский клуб уволил Маурисио Почеттино с поста наставника команды
21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, «пенсионеры» уже определились с потенциальными приемниками Почеттино.
Источник утверждает, что «Челси» планирует назначить главным тренером «молодого и прогрессивного специалиста». Клуб рассматривает кандидатуры следующих специалистов:
- Себастьяна Хенесса («Штутгарт»);
- Мичела («Жирона»);
- Энцо Марески («Лестер»);
- Кирана Маккенны («Ипсвича»).
Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках. В 51 матчах во главе с Почеттино «Челси» одержал 27 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.
Exclusive: Mauricio Pochettino has left Chelsea by mutual consent #cfc https://t.co/Jn5XXihLbZ— Matt Law (@Matt_Law_DT) May 21, 2024
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