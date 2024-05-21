Тренер Жироны и другие. Стало известно, кто может возглавить Челси

21 мая руководство лондонского «Челси» официально уволило 52-летнего аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, «пенсионеры» уже определились с потенциальными приемниками Почеттино.



Источник утверждает, что «Челси» планирует назначить главным тренером «молодого и прогрессивного специалиста». Клуб рассматривает кандидатуры следующих специалистов:

Себастьяна Хенесса («Штутгарт»);

Мичела («Жирона»);

Энцо Марески («Лестер»);

Кирана Маккенны («Ипсвича»).

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках. В 51 матчах во главе с Почеттино «Челси» одержал 27 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.