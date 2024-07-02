Кривбасс обьявил список футболистов, которые поедут на сборы в Словению
Криворожская команда продолжает готовиться к сезону
Криворожский «Кривбасс» на своем сайте сообщил, какие футболисты отправятся на вторые учебно-тренировочное сборы в Словении.
Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.
Защитники: Иван Дибанго, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Рафаэль Бандейра, Владимир Виливальд, Дмитрий Семенов.
Полузащитники: Максим Задерака, Хрвое Илич, Максим Лунев, Клим Приходько, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Джихад Бизимана, Егор Твердохлеб, Жан По, Дмитрий Хомченовский, Артур Микитишин.
Нападающие: Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.
Напомним, недавно стали известны соперники криворожцев на сборах.
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