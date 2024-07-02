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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 04:41 | Обновлено 02 июля 2024, 04:56
173
0

Кривбасс обьявил список футболистов, которые поедут на сборы в Словению

Криворожская команда продолжает готовиться к сезону

02 июля 2024, 04:41 | Обновлено 02 июля 2024, 04:56
173
0
Кривбасс обьявил список футболистов, которые поедут на сборы в Словению
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» на своем сайте сообщил, какие футболисты отправятся на вторые учебно-тренировочное сборы в Словении.

Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко.

Защитники: Иван Дибанго, Тимур Стецьков, Андрей Понедельник, Рафаэль Бандейра, Владимир Виливальд, Дмитрий Семенов.

Полузащитники: Максим Задерака, Хрвое Илич, Максим Лунев, Клим Приходько, Денис Кузык, Юрий Вакулко, Джихад Бизимана, Егор Твердохлеб, Жан По, Дмитрий Хомченовский, Артур Микитишин.

Нападающие: Даниэль Соса, Олег Кожушко, Принс Аду.

Напомним, недавно стали известны соперники криворожцев на сборах.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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