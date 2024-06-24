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Кубок Америки
Уругвай
24.06.2024 04:00 – FT 3 : 1
Панама
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Кубок Америки
24 июня 2024, 13:12 | Обновлено 24 июня 2024, 13:19
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0

Уругвай – Панама – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Кубка Америки

24 июня 2024, 13:12 | Обновлено 24 июня 2024, 13:19
134
0
Уругвай – Панама – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе С Копа Америка-2024 сошлись сборные Уругвая и Панамы.

Кубок Америки. Группа С. 1-й тур

Уругвай – Панама – 3:1

Голы: Араухо (16), Нуньес (86), Винья (90+1) – Мурильо (90+5)

Уругвай: Рочет, Р. Араухо (Хосе Хименес, 46), Нандес, Оливейра (Касерес, 61), Винья, Угарте, де Арраскаэта (де ла Крус, 61), Пельистри, Вальверде (Бентакур, 84), Араухо, Нуньес

Панама: Москера, Кордоба, Дэвис, Мурильо, Фаринья, Миллер, Мартинес (Уэлш, 64), Родригес (Гондола, 84), Карраскилья, Барсенас (Ленис, 89), Фахардо (Герреро, 84)

Обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Мурильо (Панама).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Винья (Уругвай).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Araujo (Уругвай).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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