Уругвай – Панама – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча Кубка Америки
В группе С Копа Америка-2024 сошлись сборные Уругвая и Панамы.
Кубок Америки. Группа С. 1-й тур
Уругвай – Панама – 3:1
Голы: Араухо (16), Нуньес (86), Винья (90+1) – Мурильо (90+5)
Уругвай: Рочет, Р. Араухо (Хосе Хименес, 46), Нандес, Оливейра (Касерес, 61), Винья, Угарте, де Арраскаэта (де ла Крус, 61), Пельистри, Вальверде (Бентакур, 84), Араухо, Нуньес
Панама: Москера, Кордоба, Дэвис, Мурильо, Фаринья, Миллер, Мартинес (Уэлш, 64), Родригес (Гондола, 84), Карраскилья, Барсенас (Ленис, 89), Фахардо (Герреро, 84)
Обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Германия и Швейцария вышли в 1/8 финала, Шотландия покидает чемпионат
Илья Забарный может переехать во Францию уже этим летом