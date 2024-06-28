Андрей ДЕМЧЕНКО: «До сих пор считаю, что Ребров на верном пути»
Главный тренер «Динамо» Батуми оценил работу наставника сборной Украины
Главный тренер «Динамо» Батуми Андрей Демченко оценил работу наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва на Евро-2024.
– Как оцените качество и глубину состава Украины и Грузии?
– Здесь виднее тренеру. Я со стороны вижу только картинку, как играет команда. Очень важен микроклимат в команде, состояние ребят, какой состав видит наставник. Мне показалось, повторюсь, что грузины были более сплоченными, чем украинцы. У них больше горели глаза. Не знаю, почему. Украинцы нормально играли, но этот огонь был не всегда.
– Это минус Реброву?
– Не хочу обвинять тренерский штаб. Я сам – тренер и знаю, какое это сложное дело. Я просто констатирую, что огня в глазах и самоотдачи у украинцев было немного меньше, чем у грузин.
– Вы видите перспективы дальнейшей работы Реброва в сборной?
– До сих пор считаю, что он на верном пути. Мне нравится его стиль работы, и я сам так работаю. Не хочу сказать, что все плохо. Нужно время, чтобы собрать команду и заставить играть ее в свой футбол. Тем более, в сборную ребята собираются на три недели из клубов. Для наставника трудно достучаться до подопечных и привить им свою философию. В клубе это делать легче. Там есть больше возможностей ежедневно работать над качеством.
Ранее о работе Сергея Реброва высказался Владислав Ващук.
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