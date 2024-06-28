Андрей ДЕМЧЕНКО: «До сих пор считаю, что Ребров на верном пути»

Главный тренер «Динамо» Батуми Андрей Демченко оценил работу наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва на Евро-2024.

– Как оцените качество и глубину состава Украины и Грузии?

– Здесь виднее тренеру. Я со стороны вижу только картинку, как играет команда. Очень важен микроклимат в команде, состояние ребят, какой состав видит наставник. Мне показалось, повторюсь, что грузины были более сплоченными, чем украинцы. У них больше горели глаза. Не знаю, почему. Украинцы нормально играли, но этот огонь был не всегда.

– Это минус Реброву?

– Не хочу обвинять тренерский штаб. Я сам – тренер и знаю, какое это сложное дело. Я просто констатирую, что огня в глазах и самоотдачи у украинцев было немного меньше, чем у грузин.

– Вы видите перспективы дальнейшей работы Реброва в сборной?

– До сих пор считаю, что он на верном пути. Мне нравится его стиль работы, и я сам так работаю. Не хочу сказать, что все плохо. Нужно время, чтобы собрать команду и заставить играть ее в свой футбол. Тем более, в сборную ребята собираются на три недели из клубов. Для наставника трудно достучаться до подопечных и привить им свою философию. В клубе это делать легче. Там есть больше возможностей ежедневно работать над качеством.

Ранее о работе Сергея Реброва высказался Владислав Ващук.