Спортивный юрист объяснил, возможна ли замена Днепра-1 в еврокубках

Украинский спортивный юрист Илья Скоропашкин объяснил, возможна ли замена «Днепра-1» на львовский «Рух» в этом розыгрыше Лиги конференций.

– Согласно пункту 4.05 статьи 4 Регламента Лиги конференций УЕФА, если клуб отказывается участвовать в соревнованиях, пройдя квалификацию по спортивным заслугам и получив лицензию от компетентного национального органа, ни один другой клуб из той же ассоциации не может быть зарегистрирован вместо него... То есть, замена «Днепра-1» на любой другой украинский клуб прямо запрещена регламентными нормами. Проблема в том, что «Днепр-1» квалифицировался и был допущен к участию в турнире УЕФА, получив соответствующий аттестат от УАФ.

– Как-то возможно избежать технических поражений?

– При существующих условиях это вряд ли возможно.

– Известны ли Вам похожие случаи в еврокубках?

– Я таких случаев не припоминаю, но теоретически что-то похожее могло и быть.

– Если бы «Днепр-1» заявил бы о своем исчезновении до результатов жеребьевки квалификации, это каким-то образом могло бы повлиять на ситуацию?

– Если бы «Днепр-1» своевременно сообщил о невозможности своего участия в Лиге конференций или не получил аттестат для участия в этом турнире от УАФ, замена одного украинского клуба другим украинским клубом была вполне возможной. Регламент Лиги конференций УЕФА текущего сезона предусматривает такую возможность при условии своевременных решений со стороны клуба, который заявляется на соревнования, и/или национальной федерации, которая выдает клубу аттестат.

– Какие факторы могут повлиять на решение УЕФА, чтобы оно было в нашу пользу?

– Возможно, следуя спортивному принципу, учитывая ситуацию в нашей стране и с целью поддержки украинского футбола, который существует в условиях полномасштабной войны, УЕФА пойдет на встречу УАФ вопреки собственным правилам. Но это лишь предположение. И это может произойти исключительно при условии соответствующих действий со стороны «Днепра-1». Исключать из соревнований клуб, который квалифицировался и получил аттестат, – никто не имеет права.

Напомним, ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман заявил, что спортивный клуб почти не дышит, но затем опроверг свои слова, сказав, что у команды есть еще неделя на спасение.