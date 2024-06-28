Олег ЯЩУК: «Бельгия разочаровала больше Украины»
Известный украинский экс-футболист прокомментировал ничью Украины против Бельгии
Бывший украинский футболист Олег Ящук прокомментировал ничью сборной Украины против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.
– Олег, с какими эмоциями покидали стадион в Штутгарте?
– Обидно, что из-за поражения от Румынии мы пролетели мимо плей-офф, хотя, если рассматривать отдельно матч с Бельгией, неплохо выглядели. Больше даже Бельгия разочаровала, до это они совсем были на себя не похожи. Честно говоря, до матча я не верил, что Украина может взять 3 очка, но нашим не хватило совсем немножечко в финальной стадии – последней передачи, финальной точки. Моменты были, но чтобы выигрывать – нужно забивать.
– Вам не показалось, что ближе к концу игры Бельгия ментально просела?
– Если вы видели, бельгийцы освистали команду. Прессу еще не читал, но предполагаю, что негатива было достаточно. С такой игрой подопечные Тедеско вряд ли пройдут Францию. Бельгия была обязана обыгрывать Украину, но то, что они показали в третьем туре... они никого не обыграют с такой игрой. Представьте, какая шумиха будет стоять, если Франция вылетит от такой Бельгии. Разве что они выдадут свою лучшую игру на этом Евро.
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