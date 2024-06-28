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WTA
28 июня 2024, 11:20 | Обновлено 28 июня 2024, 11:22
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Киченок/Остапенко – Дарт/Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 1/2 финала парного разряда на турнире в Истборне

28 июня 2024, 11:20 | Обновлено 28 июня 2024, 11:22
90
0
Киченок/Остапенко – Дарт/Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против британского дуєта Хэрриет Дарт / Майя Ламсден. Встреча состоится 2-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Кристина Букша / Макото Ниномия.

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Людмила Киченок WTA Истборн смотреть онлайн Алена Остапенко Хэрриет Дарт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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