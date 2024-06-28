Киченок/Остапенко – Дарт/Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против британского дуєта Хэрриет Дарт / Майя Ламсден. Встреча состоится 2-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Кристина Букша / Макото Ниномия.

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