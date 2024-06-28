Киченок/Остапенко – Дарт/Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 1/2 финала парного разряда на турнире в Истборне
28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В матче 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против британского дуєта Хэрриет Дарт / Майя Ламсден. Встреча состоится 2-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Кристина Букша / Макото Ниномия.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер сборной Украины отреагировал на территориальные претензии Венгрии по Закарпатью
Гаэль обыграл в 1/4 финала Роберто Баутисту Агута