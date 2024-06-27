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  4. Ребров обратился к болельщикам после вылета Украины с Евро-2024
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 22:37 |
2144
17

Ребров обратился к болельщикам после вылета Украины с Евро-2024

Наставник главной команды страны извинился за неудовлетворительный результат

27 июня 2024, 22:37 |
2144
17
Ребров обратился к болельщикам после вылета Украины с Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров обратился к украинским болельщикам через социальные сети и извинился за неудовлетворительный результат.

«Как команда, мы ставили для себя цели и верили в то, что мы способны как минимум выходить из группы в плей-офф раунды и бороться за как можно более дальний проход на этом Евро.

Знаю что именно этого ожидала от нас и вся страна. Я очень сожалею что мы не смогли достичь этого и подарить вам больше положительных эмоций, несмотря на вашу поддержку и веру в нас.

Хотя мы провели 2 качественных поединка, где ребята показали свои лучшие стороны и получили 4 очка, именно благодаря первой, крайне неудачной игре мы вынуждены преждевременно завершить наше выступление на Евро.

Обидно покидать турнир на этой стадии, зная что мы были способны на большее. Остается только ждать и готовиться к осенней Лиге Наций и будущему отбору на ЧМ», – написал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: Facebook
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Комментарии 17
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Паваротті
заяву на стіл пиши ні одного матчу під твоїм керівництвом збірна файно не зіграла
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+4
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CAHbI4
Як команда, ви ЗАНАДТО повірили в свій вихід з групи. 
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+4
MrStepanovM .
ставили...вірили...шкодую...це все до 3,14зди! Сакартвело після поразки туркам змогло ж...
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+1
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Octopus
Хотел бы я сказать, что Реброва надо оставлять на Лигу Наций и делать выводы по ее результатам. Тот же Шевченко провалил отбор на ЧМ, а затем выиграл группу с Португалией на Евро и Лигу Наций, были в первом Дивизионе. Шевченко поднял нас с 35 на 24 место рейтинга ФИФА, многие футболисты улучшили свое положение в зарубежных клубах, а затем случился ковид и все пошло по... Но при Реброве нет и близко той игры, что была при Шевченко. Тогда сборная в основном играла, а не мучилась. Мне кажется, тренировать сборную не для Реброва. Нужно расходиться. Спасибо за выход на Евро!
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0
Marcus
Цей буде триматися зубами
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0
CheMP
бывает...)
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0
Pavel_i_CO
Все норм. Дуже прикро не вийти з групи з 4-ма балами. А в збірній були пасажири, які грали на себе, а не на збірну...  Займалися продажем себе самого. Їх треба приструнити
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-1
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17031984aleks
Дякую збірній. Дякую гравцям та тренерам. Коли вигравали в боснійців та ісландців всі раділи і хвалили, а зараз паскудите. А в реальності нічого не змінилося, зіграли на своєму рівні. Таких збірних як Україна, зараз на мою думку 20. Десь везе нам, десь везе суперникам. Не забувайте, що на рівень спорту впливає сьогоденна ситуація в країні. 
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-2
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