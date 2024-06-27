Ребров обратился к болельщикам после вылета Украины с Евро-2024

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров обратился к украинским болельщикам через социальные сети и извинился за неудовлетворительный результат.

«Как команда, мы ставили для себя цели и верили в то, что мы способны как минимум выходить из группы в плей-офф раунды и бороться за как можно более дальний проход на этом Евро.

Знаю что именно этого ожидала от нас и вся страна. Я очень сожалею что мы не смогли достичь этого и подарить вам больше положительных эмоций, несмотря на вашу поддержку и веру в нас.

Хотя мы провели 2 качественных поединка, где ребята показали свои лучшие стороны и получили 4 очка, именно благодаря первой, крайне неудачной игре мы вынуждены преждевременно завершить наше выступление на Евро.

Обидно покидать турнир на этой стадии, зная что мы были способны на большее. Остается только ждать и готовиться к осенней Лиге Наций и будущему отбору на ЧМ», – написал Ребров.