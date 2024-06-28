Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец отреагировал на требования Венгрии признать Закарпатье традиционно венгерской территорией:

«Как украинец и житель Закарпатья, я максимально негативно отношусь к требованиям венгров. Давайте мы тогда Будапешт аннексируем. Венгры настроены агрессивно по отношению к нам, хотя не все. К сожалению, руководство этой страны пророссийское. На заявление венгерского руководства должны отреагировать наши политики, плюс ЕС должен пресекать такие намерения.

Закарпатье – это Украина! Да, этот регион не всегда был украинским, но подождите – мир менялся и сейчас есть четко установленные границы. В противном случае за каждую землю будут войны, потому что когда-то она кому-то принадлежала. Мы же не звери.

На Закарпатье живет много венгров, некоторые даже на украинском не разговаривают. Так было всегда, но никто никого не подавляет. Венграм комфортно живется на Закарпатье. Насколько я знаю, они получают какие-то выплаты от правительства Орбана».

Ранее относительно Виктора Орбана эмоционально высказался Йожеф Сабо.