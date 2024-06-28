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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 12:21 | Обновлено 28 июня 2024, 12:56
196
0

Владимир ЛАПИЦКИЙ: «Подписать Краснопира в Рух хотели все»

Спортивный директор «Руха» прокомментировал подписание нападающего «Оболони»

28 июня 2024, 12:21 | Обновлено 28 июня 2024, 12:56
196
0
Владимир ЛАПИЦКИЙ: «Подписать Краснопира в Рух хотели все»
ФК Рух. Владимир Лапицкий и Игорь Краснопир

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал подписание нападающего киевской «Оболони» Игоря Краснопира:

«Голы Игоря, в том числе и в ворота «Руха», привлекли внимание нашего клуба и мы заинтересовались ими. Он играет за молодежную и олимпийскую сборные Украины, перспективный футболист, который отвечает всем критериям, которые необходимы игроку, чтобы выступать за «Рух».

Игорь произвел очень приятное впечатление после личного общения: скромный, уравновешенный, спокойный и позитивный парень. Теперь ему следует проявить себя на поле, забивать голы и своими действиями приносить команде пользу, чтобы доказать, что он не зря находится в «Рухе», ведь клуб поверил в него. Думаю, у Игоря есть все качества, чтобы качественно проявить себя. Партнеры по команде и тренеры помогут ему продемонстрировать свои лучшие качества и раскрыть свой потенциал.

Подписать Краснопира в «Рух» хотели все: основатель клуба, менеджмент, главный тренер, селекционный отдел – этот игрок заинтересовал нас. Понравилось, как он играл за свою бывшую команду – киевскую «Оболонь» – и молодежную сборную Украины. Игорь подходит «Руху» и я очень рад, что когда мы вышли на связь с ним, то он также изъявил желание присоединиться к нам. Краснопир твердо заявил, что хочет играть за «Рух» и это еще больше убедило нас, что мы выбрали именно того футболиста, который нам необходим.

Контракт с Игорем подписан на пять лет, впрочем не исключено, что если он хорошо проявит себя, то со временем отправится на повышение. Однако пока рано об этом говорить и ему следует хорошо проявить себя в «Рухе». Сейчас все зависит именно от игрока и как от Краснопира, так и от всей команды руководство клуба сейчас ждет хороших результатов. В частности, «Рух» должен выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем сезоне. Сейчас клуб сконцентрирован на летних сборах».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Игорь Краснопир Владимир Лапицкий
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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