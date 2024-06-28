Только Испания сумела выиграть на Euro-2024 все матчи в группе

Только одной команде – Испании – удалось выиграть на Euro-2024 все матчи группового этапа. В предыдущие годы столь успешное выступление на первой стадии, как правило, приносило неплохие дивиденды. Три сборные завоевали в итоге золото, одна – серебро, четыре – бронзу.

Правда, были и исключения из этого правила. На ЧЕ-2008 не смогли пройти дальше четвертьфинала Нидерланды и Хорватия. А на ЧЕ-2020 Бельгия сошла в 1/4-й финала, а Нидерланды – в 1/8-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, выигравшие все матчи в группе в финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ Сборная Мячи Соперники Итог* 1984 Франция 9-2 Дания (1:0), Бельгия (5:0), Югославия (3:2) 1-е 2000 Италия 6-2 Турция (2:1), Бельгия (2:0), Швеция (2:1) 2-е Нидерланды 7-2 Чехия (1:0), Дания (3:0), Франция (3:2) 3-е Португалия 7-2 Англия (3:2), Румыния (1:0), Германия (3:0) 3-е 2004 Чехия 7-4 Латвия (2:1), Нидерланды (3:2), Германия (2:1) 3-е 2008 Испания 8-3 Россия (4:1), Швеция (2:1), Греция (2:1) 1-е Нидерланды 9-1 Италия (3:0), Франция (4:1), Румыния (2:0) 1/4 Хорватия 4-1 Австрия (1:0), Германия (2:1), Польша (1:0) 1/4 2012 Германия 5-2 Португалия (1:0), Нидерланды (2:1), Дания (2:1) 3-е 2020 Италия 7-0 Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0) 1-е Бельгия 7-1 Россия (3:0), Дания (2:1), Финляндия (2:0) 1/4 Нидерланды 8-2 Украина (3:2), Австрия (2:0), Сев. Македония (3:0) 1/8 2024 Испания 5-0 Хорватия (3:0), Италия (1:0), Албания (1:0)

* в чемпионате.