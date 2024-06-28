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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 11:22 | Обновлено 28 июня 2024, 11:31
208
1

Только Испания сумела выиграть на Euro-2024 все матчи в группе

Ранее команды, показавшие максимальный результат на первом этапе, как правило, попадали в призеры

28 июня 2024, 11:22 | Обновлено 28 июня 2024, 11:31
208
1
Только Испания сумела выиграть на Euro-2024 все матчи в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

Только одной команде – Испании – удалось выиграть на Euro-2024 все матчи группового этапа. В предыдущие годы столь успешное выступление на первой стадии, как правило, приносило неплохие дивиденды. Три сборные завоевали в итоге золото, одна – серебро, четыре – бронзу.

Правда, были и исключения из этого правила. На ЧЕ-2008 не смогли пройти дальше четвертьфинала Нидерланды и Хорватия. А на ЧЕ-2020 Бельгия сошла в 1/4-й финала, а Нидерланды – в 1/8-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, выигравшие все матчи в группе в финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ

Сборная

Мячи

Соперники

Итог*

1984

Франция

9-2

Дания (1:0), Бельгия (5:0), Югославия (3:2)

1-е

2000

Италия

6-2

Турция (2:1), Бельгия (2:0), Швеция (2:1)

2-е

Нидерланды

7-2

Чехия (1:0), Дания (3:0), Франция (3:2)

3-е

Португалия

7-2

Англия (3:2), Румыния (1:0), Германия (3:0)

3-е

2004

Чехия

7-4

Латвия (2:1), Нидерланды (3:2), Германия (2:1)

3-е

2008

Испания

8-3

Россия (4:1), Швеция (2:1), Греция (2:1)

1-е

Нидерланды

9-1

Италия (3:0), Франция (4:1), Румыния (2:0)

1/4

Хорватия

4-1

Австрия (1:0), Германия (2:1), Польша (1:0)

1/4

2012

Германия

5-2

Португалия (1:0), Нидерланды (2:1), Дания (2:1)

3-е

2020

Италия

7-0

Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0)

1-е

Бельгия

7-1

Россия (3:0), Дания (2:1), Финляндия (2:0)

1/4

Нидерланды

8-2

Украина (3:2), Австрия (2:0), Сев. Македония (3:0)

1/8

2024

Испания

5-0

Хорватия (3:0), Италия (1:0), Албания (1:0)

* в чемпионате.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Fuz1982z
завтра грузія накидай цим покидькам
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