Только Испания сумела выиграть на Euro-2024 все матчи в группе
Ранее команды, показавшие максимальный результат на первом этапе, как правило, попадали в призеры
Только одной команде – Испании – удалось выиграть на Euro-2024 все матчи группового этапа. В предыдущие годы столь успешное выступление на первой стадии, как правило, приносило неплохие дивиденды. Три сборные завоевали в итоге золото, одна – серебро, четыре – бронзу.
Правда, были и исключения из этого правила. На ЧЕ-2008 не смогли пройти дальше четвертьфинала Нидерланды и Хорватия. А на ЧЕ-2020 Бельгия сошла в 1/4-й финала, а Нидерланды – в 1/8-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Команды, выигравшие все матчи в группе в финальных турнирах ЧЕ
|
ЧЕ
|
Сборная
|
Мячи
|
Соперники
|
Итог*
|
1984
|
Франция
|
9-2
|
Дания (1:0), Бельгия (5:0), Югославия (3:2)
|
1-е
|
2000
|
Италия
|
6-2
|
Турция (2:1), Бельгия (2:0), Швеция (2:1)
|
2-е
|
|
Нидерланды
|
7-2
|
Чехия (1:0), Дания (3:0), Франция (3:2)
|
3-е
|
|
Португалия
|
7-2
|
Англия (3:2), Румыния (1:0), Германия (3:0)
|
3-е
|
2004
|
Чехия
|
7-4
|
Латвия (2:1), Нидерланды (3:2), Германия (2:1)
|
3-е
|
2008
|
Испания
|
8-3
|
Россия (4:1), Швеция (2:1), Греция (2:1)
|
1-е
|
|
Нидерланды
|
9-1
|
Италия (3:0), Франция (4:1), Румыния (2:0)
|
1/4
|
|
Хорватия
|
4-1
|
Австрия (1:0), Германия (2:1), Польша (1:0)
|
1/4
|
2012
|
Германия
|
5-2
|
Португалия (1:0), Нидерланды (2:1), Дания (2:1)
|
3-е
|
2020
|
Италия
|
7-0
|
Турция (3:0), Швейцария (3:0), Уэльс (1:0)
|
1-е
|
|
Бельгия
|
7-1
|
Россия (3:0), Дания (2:1), Финляндия (2:0)
|
1/4
|
|
Нидерланды
|
8-2
|
Украина (3:2), Австрия (2:0), Сев. Македония (3:0)
|
1/8
|
2024
|
Испания
|
5-0
|
Хорватия (3:0), Италия (1:0), Албания (1:0)
|
* в чемпионате.
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