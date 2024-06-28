Виктор ХЛУС: «Сборная Украины должна выкладываться на 110%»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус поделился мыслями относительно выступления национальной сборной Украины на Евро-2024.

– Вспомнилось давнее футбольное выражение: «Лучше один гол, чем сто штанг». Сейчас мы можем говорить о том, что у нас четыре очка и прочее, однако факт остается фактом: Украина на чемпионате Европы не прошла дальше. Видимо, руководство УАФ ставило перед нашей сборной задачу выйти из группы, однако этого не произошло. Это означает, что оно не выполнено.

– В чем видится вам причина?

– Она кроется в том, что на чемпионате Европы, как мы видим, слабых команд нет. Все сборные сильны и очень мотивированы. Особенно мотивированы те, в составе которых нет больших звезд. Мы могли в этом убедиться на примере сборных Грузии и Турции. У них нет футболистов, которые играют в топ-клубах. Приведу такой пример: в грузинской команде выступает игрок, который представляет клуб второй лиги Франции. Я думаю, что если взять каждого отдельного футболиста сборной Украины, то он сыграл ниже своего уровня за национальную команду. И это касается любого игрока. В клубе они демонстрировали гораздо более качественную игру, чем в сборной. Мы часто слышали фразу, что в футболе нужно выкладываться на 100 процентов. Правда, так уже не говорят, ведь чтобы оказаться сильнее соперника, то нужно выкладываться уже на 110 процентов. Поэтому учитывая это, каждый игрок сборной Украины должен это знать и на этот максимальный показатель ориентироваться.

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