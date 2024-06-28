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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 09:52 | Обновлено 28 июня 2024, 09:53
1177
3

Вратарь Сербии подрался с фанатом в баре Мюнхена перед матчем с Данией

Ваня Милинкович-Савич вляпался в неприятную историю

28 июня 2024, 09:52 | Обновлено 28 июня 2024, 09:53
1177
3
Вратарь Сербии подрался с фанатом в баре Мюнхена перед матчем с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваня Милинкович-Савич

Резервный вратарь сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич перед матчем третьего тура группового раунда Евро-2024 с Данией подрался с болельщиком в одном из барло Мюнхена.

Отметим, что Драган Стойкович дал игрокам своей команды выходной, многие провели его с семьями, а некоторые отправились в бар, куда обычно ходят сербы, живущие в Мюнхене и окрестностях.

По версии источника, один из сербских болельщиком в какой-то момент сделал Милинковичу-Савичу замечание: «Что ты здесь делаешь? Ты должен сидеть в расположении команды, а ты пьешь!». Ване это не понравилось, он обругал фана, подошел к нему и ударил. Вскоре отреагировала охрана бара, в конце концов вмешался и владелец заведения.

«Ваня пришёл к нам в кафе, но охрана на входе его не узнала и не хотела пускать, так как он был одет в шорты сборной. Его это разозлило и произошла драка. Вскоре я вмешался, схватил его за руку и сказал, чтобы он пошел со мной, но он отказался. Все произошло в саду ресторана. Я не слышал, что они говорили друг другу. Я рад, что в конце концов мы все решили, – рассказал свою версию владелец бара в Мюнхене.

Отметим, что Сербия в матче с Данией не смогла победить и попрощалась с Евро-2024.

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Владимир Клепач Источник: Telegraf.rs
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Dfuu
А що тут дивного? "Вані" скрізь однакові.
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+4
MrStepanovM .
одним словом - "ваня"...
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0
Андрій Заліщук
багато чого спільного між сербами і кацапськими підарасами, менталітет імперськості і високовартості подібний
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0
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