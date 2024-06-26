Квинтет готов. Известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024

На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, близится к завершению групповая стадия.

Известны уже пять сборных, которые после борьбы в квартетах, покинут турнир. Это команды Шотландии, Хорватии, Албании, Сербии и Польши.

Шотландцы набрали одно очко и заняла четвертое место в группе А. Хорватская команда, ведомая легендарным Лукой Модричем, заработала два пункта и расположилась на 3-й позиции в группе В. Сборная Албании с одним очком в активе заняла 4-е место в квартете В. Сборная Сербии набрала 2 очка и оказалась четвертой в группе С. Польская сборная заработала 1 очко и стала четвертой в квартете D.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Словении на Евро-2024 добилась исторического результата.