Квинтет готов. Известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024
У них уже нет никаких математических шансов
На чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, близится к завершению групповая стадия.
Известны уже пять сборных, которые после борьбы в квартетах, покинут турнир. Это команды Шотландии, Хорватии, Албании, Сербии и Польши.
Шотландцы набрали одно очко и заняла четвертое место в группе А. Хорватская команда, ведомая легендарным Лукой Модричем, заработала два пункта и расположилась на 3-й позиции в группе В. Сборная Албании с одним очком в активе заняла 4-е место в квартете В. Сборная Сербии набрала 2 очка и оказалась четвертой в группе С. Польская сборная заработала 1 очко и стала четвертой в квартете D.
Напомним, ранее сообщалось, что сборная Словении на Евро-2024 добилась исторического результата.
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