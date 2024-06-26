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  4. Словения на Евро-2024 добилась исторического результата
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 08:39 |
295
0

Словения на Евро-2024 добилась исторического результата

Команда сыграет в плей-офф немецкого чемпионата Европы

26 июня 2024, 08:39 |
295
0
Словения на Евро-2024 добилась исторического результата
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Словении стала участницей стадии плей-офф чемпионата Европы 2024, который проходит в Германии.

В 3-м туре групповой стадии турнира словенцы сыграли вничью 0:0 с командой Англии.

Набрав 3 очка, сборная Словении заняла третье место в группе С (мячи 2-2). Этого показателя ей хватало для выхода в плей-офф с третьей позиции.

Сборная Словении впервые в истории пробилась в плей-офф крупного международного турнира.

Ранее сообщалось, что легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике игру Англии против Словении на Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Словении по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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