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  4. Денис ПОПОВ: «Посмотрим на Себальоса в матче против Шахтера»
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 11:04 | Обновлено 28 июня 2024, 11:05
360
2

Денис ПОПОВ: «Посмотрим на Себальоса в матче против Шахтера»

Защитник «Динамо» прокомментировал подписание колумбийского футболиста

28 июня 2024, 11:04 | Обновлено 28 июня 2024, 11:05
360
2
Денис ПОПОВ: «Посмотрим на Себальоса в матче против Шахтера»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал подписание колумбийского футболиста бразильской «Форталезы» Брайана Себальоса.

– Команде представили новичка – конкурента на позиции центрального защитника. Успел ли составить первое впечатление по первой тренировке?

– Неплохо с мячом действует. Но посмотрим на него в матче с «Шахтером». По первому дню тяжело сказать, нужно в настоящем «бою» с хорошей командой проверить. В общем, если его пригласили в «Динамо», то плохим футболистом он точно не может быть.

Напомним, вчера киевляне объявили о бесплатной полугодовой аренде Брайана Себальоса.

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Брайан Себальос Денис Попов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Lesovij7
Не видно прогресса у попова и сироты, может этот колумбиец им даст достойную конкуренцию, 2 игрока могли бы быть для сборной. Находясь в зоне комфорта тяжело прогрессировать. Дячук мимо
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FunnyCat_____
Как раз Денису конкурент
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