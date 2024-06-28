Денис ПОПОВ: «Посмотрим на Себальоса в матче против Шахтера»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал подписание колумбийского футболиста бразильской «Форталезы» Брайана Себальоса.

– Команде представили новичка – конкурента на позиции центрального защитника. Успел ли составить первое впечатление по первой тренировке?

– Неплохо с мячом действует. Но посмотрим на него в матче с «Шахтером». По первому дню тяжело сказать, нужно в настоящем «бою» с хорошей командой проверить. В общем, если его пригласили в «Динамо», то плохим футболистом он точно не может быть.

Напомним, вчера киевляне объявили о бесплатной полугодовой аренде Брайана Себальоса.