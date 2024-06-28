Денис ПОПОВ: «Посмотрим на Себальоса в матче против Шахтера»
Защитник «Динамо» прокомментировал подписание колумбийского футболиста
Защитник киевского «Динамо» Денис Попов прокомментировал подписание колумбийского футболиста бразильской «Форталезы» Брайана Себальоса.
– Команде представили новичка – конкурента на позиции центрального защитника. Успел ли составить первое впечатление по первой тренировке?
– Неплохо с мячом действует. Но посмотрим на него в матче с «Шахтером». По первому дню тяжело сказать, нужно в настоящем «бою» с хорошей командой проверить. В общем, если его пригласили в «Динамо», то плохим футболистом он точно не может быть.
Напомним, вчера киевляне объявили о бесплатной полугодовой аренде Брайана Себальоса.
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