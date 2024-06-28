Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»
Бывший тренер сборной Украины отреагировал на территориальные претензии Венгрии по Закарпатью
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на требования Венгрии признать Закарпатье традиционно венгерской территорией:
«Это все х***я! Когда я родился, то Ужгород был территорией Чехословакии, а не Венгрии. С 1945 года Закарпатье – это Украина. Я хоть и не миллионер, но дача у меня до сих пор на Закарпатье. Отношение к венграм и украинцам там замечательное! В Ужгороде 99% за Украину, это я вам точно говорю! Там очень хорошие люди. Они разговаривают на украино-европейском языке.
Орбан делает антиукраинские заявления просто от безысходности. Еще раз повторюсь, Орбан – это подонок. Когда он учился в университете, его завербовало КГБ. На нем уже веревка висит. Если он что-то не то скажет или сделает, россияне его уберут. Все мы знаем, какими они методами действуют. Я не понимаю, почему ЕС не может отстранить Орбана и послать его на три буквы.
Мне из Будапешта даже журналисты перестали звонить после того, как я обосрал этого цыгана Орбана. Он предал свою страну, продался россии и сейчас танцует под дудку путина. Проститутка!»
Ранее Йожеф Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024.
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