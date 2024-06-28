Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на требования Венгрии признать Закарпатье традиционно венгерской территорией:

«Это все х***я! Когда я родился, то Ужгород был территорией Чехословакии, а не Венгрии. С 1945 года Закарпатье – это Украина. Я хоть и не миллионер, но дача у меня до сих пор на Закарпатье. Отношение к венграм и украинцам там замечательное! В Ужгороде 99% за Украину, это я вам точно говорю! Там очень хорошие люди. Они разговаривают на украино-европейском языке.

Орбан делает антиукраинские заявления просто от безысходности. Еще раз повторюсь, Орбан – это подонок. Когда он учился в университете, его завербовало КГБ. На нем уже веревка висит. Если он что-то не то скажет или сделает, россияне его уберут. Все мы знаем, какими они методами действуют. Я не понимаю, почему ЕС не может отстранить Орбана и послать его на три буквы.

Мне из Будапешта даже журналисты перестали звонить после того, как я обосрал этого цыгана Орбана. Он предал свою страну, продался россии и сейчас танцует под дудку путина. Проститутка!»

Ранее Йожеф Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024.