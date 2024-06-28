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  4. Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 10:54 |
625
4

Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»

Бывший тренер сборной Украины отреагировал на территориальные претензии Венгрии по Закарпатью

28 июня 2024, 10:54 |
625
4
Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на требования Венгрии признать Закарпатье традиционно венгерской территорией:

«Это все х***я! Когда я родился, то Ужгород был территорией Чехословакии, а не Венгрии. С 1945 года Закарпатье – это Украина. Я хоть и не миллионер, но дача у меня до сих пор на Закарпатье. Отношение к венграм и украинцам там замечательное! В Ужгороде 99% за Украину, это я вам точно говорю! Там очень хорошие люди. Они разговаривают на украино-европейском языке.

Орбан делает антиукраинские заявления просто от безысходности. Еще раз повторюсь, Орбан – это подонок. Когда он учился в университете, его завербовало КГБ. На нем уже веревка висит. Если он что-то не то скажет или сделает, россияне его уберут. Все мы знаем, какими они методами действуют. Я не понимаю, почему ЕС не может отстранить Орбана и послать его на три буквы.

Мне из Будапешта даже журналисты перестали звонить после того, как я обосрал этого цыгана Орбана. Он предал свою страну, продался россии и сейчас танцует под дудку путина. Проститутка!»

Ранее Йожеф Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024.

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Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Йожеф Сабо Виктор Орбан российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Octopus
Сабо лайк!
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+4
dimando560
Все по ділу сказав
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+4
pmelnik7788
Красава
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+3
Nick.Grabowski
Ахметов та Суркіси 30 років були в проросійських, тобто пропутінських партіях. Хто вони?
Зеленський підтримував Януковича ще на вибора-2004 року. Хто він?
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