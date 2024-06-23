23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

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В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

Евро-2024. Группа А, 23 июня.

Швейцария – Германия – 0:0

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