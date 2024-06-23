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  4. Швейцария – Германия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 22:07 |
322
0

Швейцария – Германия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Евро-2024

23 июня 2024, 22:07 |
322
0
Швейцария – Германия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

Евро-2024. Группа А, 23 июня.

Швейцария – Германия – 0:0

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Названы стартовые составы на матч Евро-2024 между Шотландией и Венгрией
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Германия
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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