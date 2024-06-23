Чемпионат Европы23 июня 2024, 22:07 |
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Швейцария – Германия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Евро-2024
23 июня 2024, 22:07 |
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23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.
Евро-2024. Группа А, 23 июня.
Швейцария – Германия – 0:0
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