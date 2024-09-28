Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бензема забил за Аль-Иттихад, а Обамеянг – за Аль-Кадисию
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
27.09.2024 21:00 – FT 4 : 1
Аль-Халидж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
28 сентября 2024, 14:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:41
37
0

Бензема забил за Аль-Иттихад, а Обамеянг – за Аль-Кадисию

Вечером 27 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии

28 сентября 2024, 14:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:41
37
0
Бензема забил за Аль-Иттихад, а Обамеянг – за Аль-Кадисию
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 27 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный французский футболист Карим Бензема отличился за Аль-Иттихад в матче против Аль-Халидж (4:1).

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг принес победу клубу Аль-Кадисия над Аль-Ахли (1:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур, 27 сентября

Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 4:1

Голы: Бензема, 49, Ауар, 56, Бергвейн, 68, Аль-Гамди, 90+5 – Нарей, 5

Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:0

Гол: Обамеянг, 43 (пен)

Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. Спортинг разгромил Эшторил и укрепил лидерство в Португалии
ВИДЕО. Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге
ВИДЕО. Дубль Баркола. ПСЖ обыграл Ренн и укрепил лидерство в Лиге 1
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Аль-Халидж Аль-Кадисия Аль-Ахли Джидда видео голов и обзор Пьер-Эмерик Обамеянг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
Бокс | 28 сентября 2024, 07:47 1
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину

Дерек уверен в победе Александра

Юрий БЕРЕЗА: «Разгребаем то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1»
Футбол | 28 сентября 2024, 12:45 7
Юрий БЕРЕЗА: «Разгребаем то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1»
Юрий БЕРЕЗА: «Разгребаем то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1»

Почетный президент днепровского клуба жестко прошелся по Фридману и Русолу

Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.09.2024, 13:50
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 28.09.2024, 08:16
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
Футбол | 27.09.2024, 19:25
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
27.09.2024, 03:41
Футбол
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
26.09.2024, 23:57 6
Футбол
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
27.09.2024, 19:06 3
Футбол
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
27.09.2024, 07:42 32
Футбол
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27.09.2024, 19:50 2
Футзал
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
27.09.2024, 12:58 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем