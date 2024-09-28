27.09.2024 21:00 – FT 4 : 1
Саудовская Аравия28 сентября 2024, 14:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:41
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0
Бензема забил за Аль-Иттихад, а Обамеянг – за Аль-Кадисию
Вечером 27 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии
28 сентября 2024, 14:45 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:41
37
0
Вечером 27 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный французский футболист Карим Бензема отличился за Аль-Иттихад в матче против Аль-Халидж (4:1).
Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг принес победу клубу Аль-Кадисия над Аль-Ахли (1:0).
Чемпионат Саудовской Аравии
5-й тур, 27 сентября
Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 4:1
Голы: Бензема, 49, Ауар, 56, Бергвейн, 68, Аль-Гамди, 90+5 – Нарей, 5
Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:0
Гол: Обамеянг, 43 (пен)
Турнирная таблица
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