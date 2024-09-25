Англия25 сентября 2024, 02:03 |
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Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября матч 6-го тура АПЛ
25 сентября 2024, 02:03 |
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В субботу, 28 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025 между командами «Челси» и «Брайтон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 5-е место, имея 10 очков. У «Брайтона» 7-я позиция и 9 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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