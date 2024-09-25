Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
28.09.2024 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 сентября 2024, 02:03 |
57
0

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября матч 6-го тура АПЛ

25 сентября 2024, 02:03 |
57
0
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025 между командами «Челси» и «Брайтон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 5-е место, имея 10 очков. У «Брайтона» 7-я позиция и 9 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гвардиола рассказал, как будет заменять Родри, получившего тяжелую травму
В Лондоне оценили вклад Мудрика в победу Челси над Барроу. Есть и лучше
У кого 10? Известна оценка Мудрика за матч Челси, в котором он ассистировал
смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Брайтон Михаил Мудрик
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 сентября 2024, 00:59 0
Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Реал – Алавес – 3:2. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании

Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Бокс | 24 сентября 2024, 08:10 4
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа

Дон Чарльз хочет реванша своего подопечного с Усиком

Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Бокс | 24.09.2024, 12:32
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 24.09.2024, 11:05
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Есть надежда на плей-офф? Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ
Футбол | 24.09.2024, 19:07
Есть надежда на плей-офф? Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ
Есть надежда на плей-офф? Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
23.09.2024, 09:59 34
Футбол
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 8
Бокс
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
24.09.2024, 15:12 3
Футбол
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
24.09.2024, 08:17 2
Бокс
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
23.09.2024, 18:22
Футбол
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
23.09.2024, 08:27 7
Бокс
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем