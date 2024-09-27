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27 сентября 2024, 18:44 | Обновлено 27 сентября 2024, 19:22
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0

Челси – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 28 сентября в 17:00 по Киеву

27 сентября 2024, 18:44 | Обновлено 27 сентября 2024, 19:22
141
0
Челси – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 сентября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда после смены владельца серьезно просела. И в прошлом сезоне при Почеттино только относительно отвоевала позиции, закончив на 6-й позиции. Это было очевидно признано неудовлетворительным итогом, ведь Маурисио был уволен. Сменивший его Мареска сетовал на то, что просто не может полноценно тренировать из-за чрезмерного количества футболистов. В итоге кое-кого, типа Стерлинга и Лукаку, пристроили в другой клуб - но и новички появлялись вплоть до дэдлайна, в который приютили еще и Джейдона Санчо. Впрочем, следует признать, что к осени синие прибавили. Если летом были поражения не только с Манчестер Сити, но даже с Серветтом (но прошли в основной раунд Лиги конференций, так как дома забили швейцарцам на гол больше), и ничья с Кристал Пэлас, то после паузы на игры сборных сухо обыграли Борнмут и разгромили Вест Хэм 3:0. После чего приложили достаточно усилий, чтобы пройти скромный Барроу в Кубке Лиги.

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Брайтон

Клуб получил импульс после того, как отправил в Лондон, как раз в Челси, своего перспективного наставника, Грэма Поттера. Именно после этого появился Де Дзерби, что в 2022-м году закончил с чайками на 6-й позиции. Но потом довольно быстро заскучал и не скрывал желания уйти. В итоге летом он отправился в Марсель, а команду, сдавшую позиции, возглавил Хюрцелер. Серьезно тратились и на новичков: Рюттер стоил под 50 миллионов, Виффер, Груда, О'Райли и Кадыоглу - порядка 30. В итоге получился такой старт, что молодой немец был признан менеджером августа в АПЛ. После паузы, правда, допустили явную осечку в виде ничьей с новичком, Ипсвичем. Более того, в Кубке Лиги победили 3:2 Вулверхэмптон, но с Ноттингем Форест снова разделили очки, сыграв 2:2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне синие выиграли все поединки, и в Кубке Лиги, и дважды в АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в лондонский гранд. Он, кажется, обрел себя - ставим на то, что и тут получится добиться победы (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Челси
28 сентября 2024 -
17:00
Брайтон
Победа Челси 1.72 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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