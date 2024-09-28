«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Мудрик ничем в матче не запомнился и прикоснулся к мячу всего два раза.

Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре гола за первый тайм.

АПЛ. 28 сентября, 6-й тур.

Челси – Брайтон – 4:2

Голы: Палмер, 21, 28 (пен), 31, 41 - Рюттер, 7, Балеба, 34.

Видеообзор матча