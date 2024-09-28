Челси – Брайтон – 4:2. Исторический покер одноклубника Мудрика. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча шестого тура АПЛ
«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Мудрик ничем в матче не запомнился и прикоснулся к мячу всего два раза.
Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре гола за первый тайм.
АПЛ. 28 сентября, 6-й тур.
Челси – Брайтон – 4:2
Голы: Палмер, 21, 28 (пен), 31, 41 - Рюттер, 7, Балеба, 34.
Видеообзор матча
События матча
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