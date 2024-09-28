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  4. Челси – Брайтон – 4:2. Исторический покер одноклубника Мудрика. Видеообзор
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Челси
28.09.2024 17:00 – FT 4 : 2
Брайтон
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Англия
28 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 28 сентября 2024, 21:03
699
1

Челси – Брайтон – 4:2. Исторический покер одноклубника Мудрика. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча шестого тура АПЛ

28 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 28 сентября 2024, 21:03
699
1
Челси – Брайтон – 4:2. Исторический покер одноклубника Мудрика. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Мудрик ничем в матче не запомнился и прикоснулся к мячу всего два раза.

Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре гола за первый тайм.

АПЛ. 28 сентября, 6-й тур.

Челси – Брайтон – 4:2
Голы: Палмер, 21, 28 (пен), 31, 41 - Рюттер, 7, Балеба, 34.

Видеообзор матча

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Балеба (Брайтон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
30 с гаком лет АПЛ и все равно еще есть пространство для рекордов
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