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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 20:43 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:27
1144
0

ВИДЕО. Перекладина, сейв, контратака. Безумная концовка игры Шахтер – Верес

Матч 8-го тура УПЛ завершился со счетом 1:1, хотя любая из команд могла вырвать победу

27 сентября 2024, 20:43 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:27
1144
0
ВИДЕО. Перекладина, сейв, контратака. Безумная концовка игры Шахтер – Верес

27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 1:1.

Коллективы выдали невероятное завершение встречи. Вначале на 90+4-й Невертон завершил подачу с правого фланга от Дмитрия Крыськива ударом головой в перекладину, после чего добивал Эгиналду, но Андрей Кожухар не пустил мяч за линию.

Уже спустя несколько секунд Верес мчался в контратаку. Луан Кампос заигрался с мячом вместо того, чтобы выкатить на партнера. В итоге Дмитрий Ризнык забрал мяч в руки.

❗️ ВИДЕО. Перекладина, сейв, контратака. Безумная концовка игры Шахтер – Верес

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Андрей Кожухарь Невертон Эгиналду Дмитрий Ризнык видео сэйвы Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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