27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 1:1.

Коллективы выдали невероятное завершение встречи. Вначале на 90+4-й Невертон завершил подачу с правого фланга от Дмитрия Крыськива ударом головой в перекладину, после чего добивал Эгиналду, но Андрей Кожухар не пустил мяч за линию.

Уже спустя несколько секунд Верес мчался в контратаку. Луан Кампос заигрался с мячом вместо того, чтобы выкатить на партнера. В итоге Дмитрий Ризнык забрал мяч в руки.

❗️ ВИДЕО. Перекладина, сейв, контратака. Безумная концовка игры Шахтер – Верес