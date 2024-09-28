Англия28 сентября 2024, 16:07 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:11
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Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона
Виталий выйдет с первых минут встречи против «Кристал Пэлас»
28 сентября 2024, 16:07 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:11
182
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Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав ливерпульского клуба.
25-летний украинец с первых минут начнет встречу 6-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
Ранее из-за болезни Миколенко пропустил два матча «Эвертона».
Отметим, что матч начнется в 17:00 по Киеву.
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