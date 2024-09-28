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Англия
28 сентября 2024, 16:07 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:11
182
0

Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона

Виталий выйдет с первых минут встречи против «Кристал Пэлас»

28 сентября 2024, 16:07 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:11
182
0
Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав ливерпульского клуба.

25-летний украинец с первых минут начнет встречу 6-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

Ранее из-за болезни Миколенко пропустил два матча «Эвертона».

Отметим, что матч начнется в 17:00 по Киеву.

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Кристал Пэлас Эвертон Эвертон - Кристал Пэлас Виталий Миколенко Английская Премьер-лига стартовые составы
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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