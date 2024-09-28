Определена заявка сборной Украины U-21 на финал отбора Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определился с заявкой команды на последние два матча квалификации на Евро-2025 против Англии и Сербии.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Дмитрий Ледвий (Рух), Владислав Крапивцов (без клуба).

Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Виталий Роман, Роман Дидык (оба - Рух), Владимир Салюк (Металлист 1925), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Константин Вивчаренко и Тарас Михавко (оба - Динамо), Артем Смоляков (Полесье).

Полузащитники: Александр Яцык (Заря), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Мельниченко (Полесье), Максим Хлань (Лехия, Польша), Олег Очеретько (Карпаты), Олег Федор и Илья Квасница (оба - Рух), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Валентин Рубчинский и Максим Брагару (оба - Динамо).

Форварды: Игорь Краснопир (Рух), Игорь Горбач (Заря).

Молодежная сборная Украины гарантировала выход на Евро U-21. Команда Мельгосы победила во всех 8 матчах квалификации. Для гарантирования первого места нужно не проиграть Англии или победить Сербию.

11 октября украинцы сыграют против сверстников из Англии, через 4 дня проведут поединок против Сербии.